Работающих родителей могут лишить детских пособий

Министерство труда подготовило поправки в законы о социальном страховании и пособиях на детей. Согласно проекту, получать материальную помощь будут только те родители, которые уделяют достаточно времени своему ребенку, сообщает телеканал "360".

Если опекун при неполном рабочем дне проводит больше времени на работе, чем с малышом, то пособие он получать не сможет. По словам представителей ведомства, инициатива направлена на борьбу с злоупотреблением прав на выплаты. В министерстве уточнили, что получателя пособия можно поменять, если за ребенком следит другой родственник вместо того, чтобы выходить на работу, передает URA.ru.