Россиян предупредили о серьезной угрозе

Западные разведки всерьез озаботились различными сценариями возможных военных конфликтов в регионах России. Больше всего внимания уделяется Поволжью.

Об активности западных спецслужб предупредил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Высокопоставленный чиновник заявил, что западное разведывательное сообщество подготовило документы, в которых рассматриваются варианты возможных гражданских и военных конфликтов в различных регионах нашей страны.

Согласно заявлениям замминистра, есть реальные сценарии такого варианта развития событий на территории Поволжья, сообщает РИА Новости. На этом фоне угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться через разные составляющие. Поволжье называется одним из опасных регионов, где могут вспыхнуть гражданские и военные конфликты, в силу того, что там сосредоточена мусульманская часть населения России.

Кроме того, сейчас выросла активность террористических группировок в Пакистане. Бойцы запрещенного в России "Исламского государства" перебрасываются вертолетами в сторону Таджикистана, все происходит в непосредственной близости от российских южных границ.





Игорь Зубов предположил, что террористы готовятся выдавливать беженцев с этих земель. Также не стоит исключать провокаций в отношении российских военных на территории Таджикистана. Замглавы МВД отметил, что силовикам стоит более внимательно относиться к приезжим из Узбекистана и Таджикистана.

Между тем о создании некоей террористической группировки в Средней Азии, которая может нести потенциальную опасность России, не раз предупреждали эксперты. По мнению наблюдателей, Москве стоит серьезно отнестись к такого рода угрозам и усилить безопасность южных границ.

