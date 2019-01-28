Россиян предупредили о серьезной угрозе
Об активности западных спецслужб предупредил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Высокопоставленный чиновник заявил, что западное разведывательное сообщество подготовило документы, в которых рассматриваются варианты возможных гражданских и военных конфликтов в различных регионах нашей страны.
Согласно заявлениям замминистра, есть реальные сценарии такого варианта развития событий на территории Поволжья, сообщает РИА Новости. На этом фоне угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться через разные составляющие. Поволжье называется одним из опасных регионов, где могут вспыхнуть гражданские и военные конфликты, в силу того, что там сосредоточена мусульманская часть населения России.
Кроме того, сейчас выросла активность террористических группировок в Пакистане. Бойцы запрещенного в России "Исламского государства" перебрасываются вертолетами в сторону Таджикистана, все происходит в непосредственной близости от российских южных границ.
Игорь Зубов предположил, что террористы готовятся выдавливать беженцев с этих земель. Также не стоит исключать провокаций в отношении российских военных на территории Таджикистана. Замглавы МВД отметил, что силовикам стоит более внимательно относиться к приезжим из Узбекистана и Таджикистана.
Между тем о создании некоей террористической группировки в
Средней Азии, которая может нести потенциальную опасность России, не раз
предупреждали эксперты. По мнению наблюдателей, Москве стоит серьезно отнестись
к такого рода угрозам и усилить безопасность южных границ.
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