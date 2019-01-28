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Общество

Россиян предупредили о серьезной угрозе

Фото: www.globallookpress.com
Западные разведки всерьез озаботились различными сценариями возможных военных конфликтов в регионах России. Больше всего внимания уделяется Поволжью.
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Об активности западных спецслужб предупредил заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов. Высокопоставленный чиновник заявил, что западное разведывательное сообщество подготовило документы, в которых рассматриваются варианты возможных гражданских и военных конфликтов в различных регионах нашей страны.

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Согласно заявлениям замминистра, есть реальные сценарии такого варианта развития событий на территории Поволжья, сообщает РИА Новости. На этом фоне угроза экстремизма и терроризма может рассматриваться через разные составляющие. Поволжье называется одним из опасных регионов, где могут вспыхнуть гражданские и военные конфликты, в силу того, что там сосредоточена мусульманская часть населения России.

Кроме того, сейчас выросла активность террористических группировок в Пакистане. Бойцы запрещенного в России "Исламского государства" перебрасываются вертолетами в сторону Таджикистана, все происходит в непосредственной близости от российских южных границ.

Фото: commons.wikimedia.org

Игорь Зубов предположил, что террористы готовятся выдавливать беженцев с этих земель. Также не стоит исключать провокаций в отношении российских военных на территории Таджикистана. Замглавы МВД отметил, что силовикам стоит более внимательно относиться к приезжим из Узбекистана и Таджикистана.

Между тем о создании некоей террористической группировки в Средней Азии, которая может нести потенциальную опасность России, не раз предупреждали эксперты. По мнению наблюдателей, Москве стоит серьезно отнестись к такого рода угрозам и усилить безопасность южных границ.

Автор: Александр Комаров28 января 2019, 15:54

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