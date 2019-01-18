Кто плодит фейки о взрыве в Магнитогорске

Ответственность за взрыв в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России террористическая организация "Исламское государство", сообщили сегодня, 18 января, практически все российские СМИ. Но почему-то мало кто попытался ответить хотя бы на два простых вопроса – почему это сделано спустя почти три недели после взрыва и есть ли у пресловутой ИГИЛ свой канал информации для связи с миром.

Террористы ИГ (или те, кто выдает себя за таковых) не имеют аккаунтов в соцсетях, не выступают в ток-шоу на радио и телевидении, не пишут статьи в газетах и не владеют средствами массовой информации. Как правило, новости от них появляется в малоизвестных и не раскрученных каналах, а затем их публикует какое-нибудь арабское СМИ.

Понятное дело, что достоверность таких новостей весьма сомнительная, проверить их нельзя, зато поймать хайп на раскрутке очередного фейка вполне возможно. По аналогичному сценарию действуют и провокаторы, распространяющие дезинформацию после громких катастроф. Так было, к примеру, в Кемерове, где в марте 2018 года сгорел торгово-развлекательный комплекс "Зимняя вишня".

Тогда удалось выяснить, что слухи о сотнях погибших и забитых до отказа моргах распространялись с территории Украины. В фейковых аккаунтах "свидетели" и "очевидцы" писали о страшных последствиях пожара и утверждали, что своими глазами видели грузовики с горами трупов. Только вот почему-то в век цифровых технологий не одной фотографии, подтверждавших бы страшные новости, в соцсетях не было.

В случае с магнитогорской трагедией тоже нашлись "исследователи", которые вбросили в Сеть версию о том, что взрыв в жилом доме организовала группа водителей маршрутных такси. Таксист-алкоголик, принявший ислам, и его подельники якобы сняли квартиру в злополучном доме на проспекте Карла Маркса и собрали там несколько бомб для того, чтобы взорвать их в новогоднюю ночь в разных местах города. Но что-то пошло не так и одно из устройств сработало прямо в квартире, в результате чего был разрушен целый подъезд.





Следственный комитет призвал журналистов не доверять сообщениям террористических организаций и сообщил, что следов взрывчатых веществ на месте обрушения дома в Магнитогорске не обнаружено, а приоритетной версией по-прежнему остается взрыв бытового газа.

Что же касается заявления террористической группировки "Исламское государство" о причастности ко взрыву, то это далеко не первая попытка террористов капитализировать слухи. Так уже было в 2017 году в случае со стрельбой в Лас-Вегасе, когда американские спецслужбы не выявили никакой связи стрелка с боевиками.

Ведущий эксперт по терроризму Европейского центра стратегических исследований и безопасности Евгения Гвоздева обратила внимание на тот факт, что заявление ИГ по Магнитогорску было сделано спустя 19 дней после взрыва.

Юлия Витязева: Магнитогорск - хайп на трагедии продолжается https://t.co/RUSkpYnhh1 — АкvamariN♈ (@Mazdvik) 18 января 2019 г.

"Хотя сейчас его средства пропаганды очень ослаблены, три недели – очень большой срок, чтобы взять ответственность за подобный теракт. Кроме того, в заявлении нет дополнительной информации ни о том, как был произведен данный теракт, ни о тех, кто его совершил", – сказала эксперт в интервью РИА Новости.

Очевидно, что подобные заявления будут появляться и в будущем после масштабных техногенных и иных катастроф как в России, так и в других странах. Задача спецслужб в этих случаях – не только докопаться до истинных причин происшествий, найти виновных и наказать их, но и идентифицировать лиц, распространяющих фейковые новости и пытающихся с их помощью раскачать ситуацию, посеяв в обществе панику.



