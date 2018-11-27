Россияне жалуются на массовую блокировку карт
Тревогу забила газета "Известия", написав о трех москвичах, которых банки попросили в письменном виде обосновать переводы всего в тысячу рублей. Один из них – клиент Сбербанка Николай. Он рассказал, что переводил такую сумму со своей карты на карту Альфа-банка, но у Сбербанка возникли вопросы к этой операции. После долгих разбирательств и предоставления документов в банк тысяча все-таки вернулась на счет.
Стоит отметить, что с сентября в России действует закон, согласно которому банки могут блокировать вызывающие сомнения переводы своих клиентов. Как может считаться подозрительным перевод самому себе – вопрос, который эксперты задают руководству кредитных организаций. Там отвечают, что банк не видит, кто совершает операцию. А вдруг злоумышленник украл одну карту, а с другой, которая находится у законного владельца, пытается сделать перевод.
В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества – так ответили на вопрос РБК о причинах блокировок в пресс-службе крупнейшего банка страны. "Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится", – сухо пояснили в финансовой организации.
Судя по всему, после реализации затеи с налогообложением самозанятых необлагаемыми станут лишь самые мелкие частные транзакции (переводы с карты на карту) на суммы до одной тысячи рублей, например. За всё остальное - либо налог, либо блокировка.— Константин Фрид (@KonstantinFrid) 27 ноября 2018 г.
"Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов" – так заявили в пресс-службе другой кредитной организации, упомянутой в публикации "Известий".
Между тем банки имеют право заблокировать карты своих клиентов из-за операций на любые суммы, если транзакция по каким-то причинам кажется подозрительной. Таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам, спонсорству терроризма и мошенничеству - например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.
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