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Экономика

Россияне жалуются на массовую блокировку карт

Фото: pixabay.com
Банки начали блокировать пластиковые карты россиян за подозрительные операции. Даже если вы переводите тысячу рублей самому себе с карты  одного банка на карту другого, есть риск на длительное время остаться без денег.
прочитано 914 раз

Тревогу забила газета "Известия", написав о трех москвичах, которых банки попросили в письменном виде обосновать переводы всего в тысячу рублей. Один из них – клиент Сбербанка Николай. Он рассказал, что переводил такую сумму со своей карты на карту Альфа-банка, но у Сбербанка возникли вопросы к этой операции. После долгих разбирательств и предоставления документов в банк тысяча все-таки вернулась на счет.

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Стоит отметить, что с сентября в России действует закон, согласно которому банки могут блокировать вызывающие сомнения переводы своих клиентов. Как может считаться подозрительным перевод самому себе – вопрос, который эксперты задают руководству кредитных организаций. Там отвечают, что банк не видит, кто совершает операцию. А вдруг злоумышленник украл одну карту, а с другой, которая находится у законного владельца, пытается сделать перевод.

В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества – так ответили на вопрос РБК о причинах блокировок в пресс-службе крупнейшего банка страны. "Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится", – сухо пояснили в финансовой организации.

"Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов" – так заявили в пресс-службе другой кредитной организации, упомянутой в публикации "Известий".

Между тем банки имеют право заблокировать карты своих клиентов из-за операций на любые суммы, если транзакция по каким-то причинам кажется подозрительной. Таким образом финансовые организации пытаются противостоять нелегальным схемам, спонсорству терроризма и мошенничеству - например, уходу предпринимателей от уплаты налогов.

Автор: Александр Комаров27 ноября 2018, 14:17

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