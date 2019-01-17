Британские ученые предсказали исчезновение кофе

Большинство видов кофейных деревьев не смогут выжить в условиях глобального потепления и других изменений климата. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалистов британских Королевских ботанических садов Кью.
Кроме того, вымиранию сортов будет способствовать активная вырубка лесов на планете и развитие болезней растений.
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