Володин: Бизнес в России должен чувствовать себя уверенно

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал создавать в России условия, в которых бизнес будет чувствовать себя уверенно. Об этом председатель нижней палаты заявил в ходе совещания с представителями делового сообщества Московской области.



Мероприятие состоялось на Красногорском заводе им. С. А. Зверева. В нем также приняли участие зампред Госдумы Сергей Неверов, руководители профильных комитетов нижней палаты, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.



Как отметил спикер, развитие российской экономики в целом зависит от того, какие в стране будут созданы условия для развития бизнеса. Володин обратился к присутствовавшим на заседании членам делового сообщества, представителям Торгово-промышленной палаты России, "Опоры России", глав предприятий, подчеркнув, что хотел бы услышать их позиции и мнения.

Как отметил председатель нижней палаты, тем проблемы, с которыми они сталкиваются, можно откорректировать или вовсе устранить. "Нужно создать условия для того, чтобы российский бизнес развивался, чтобы он чувствовал себя уверенно, и я надеюсь, такой диалог мы сегодня проведем", – подчеркнул Володин.

Законодатель также обратил внимание на важность формирования условия для развития предпринимательства на региональном уровне. Вместе с тем спикер Госдумы отметил, что это должно быть обусловлено федеральным решением.

В ходе встречи спикер напомнил, что сейчас идет обсуждение выездного заседания Совета Госдумы, которое должно состояться в Московском государственном юридическом университете имени Кутафина (МГЮА). Председатель нижней палаты отметил, что депутатам предстоит ознакомиться с работой Центра правового мониторинга. "Нам необходима обратная связь, причем объективная. В этом плане одна из ведущих юридических школ, МГЮА, справится с такими задачами", – сказал он.

Также на встрече поднимался вопрос диверсификации оборонно-промышленного комплекса. По словам спикера, одна из главных задач в этой сфере – преодоление занодательных барьеров, которые мешают предприятим ОПК выпускать гражданскую продукцию. Вместе с тем Володин отметил, что такие предприятия все равно должны сохранить свою квалификацию.

Стоит отметить, что нижняя палата седьмого созыва активно ведет диалог с бизнес-сообществом по актуальным вопросам, которые непосредственно его касаются.

Так, в мае на Охотном Ряду депутаты и предприниматели обсуждали законопроект об ответе на американские санкции, а также нормативно-правовой акт об ответственности за исполнение ограничительных мер иностранных государств на территории России.