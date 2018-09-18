Многодетные родители выберут отпуск в удобное время
Нормативно-правовой акт предлагает дополнить Трудовой кодекс России положением, которое гласит, что работники, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, смогут получить ежегодный оплачиваемый отпуск по их желанию в удобное время. В первом чтении законопроект был принят в июне этого года.
"Это социальная инициатива, которая призвана сделать жизнь многодетных семей комфортнее", – отметил председатель нижней палаты Вячеслав Володин. Спикер Госдумы напомнил, что защита детей и укрепление семейных ценностей являются приоритетными задачами, которые обозначил президент России Владимир Путин. "И они должны находиться в центре нашего внимания", - добавил законодатель.
По данным думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей, в России более 1,5 миллиона многодетных семей. Из них с тремя детьми – 1,233 миллиона, с четырьмя – 232 тысячи. Семей, где пять и более детей, насчитывается порядка 95 тысяч.
Напомним, в июле этого года Володин призвал депутатов сосредоточиться на защите трудовых прав женщин. По его словам, соответствующие вопросы по-прежнему актуальны и требуют законодательного решения. Прежде всего это касается размера заработной платы.
Председатель нижней палаты подчеркнул: иногда вероятность того, что женщина может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе. Несправедливо и то, подчеркнул Володин, что в первую очередь работодатели увольняют представительниц прекрасного пола, полагая, что воспитание детей отвлекает их от трудовой деятельности.
На борту находились 14 человек
Артистка сообщила важную новость
Дети артистов отмечают день рождения
Актриса высказалась о грязном скандале с наследником