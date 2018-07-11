Володин призвал защищать трудовые права женщин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал разработать новую версию законопроекта "О государственных гарантиях прав и свобод мужчин и женщин, и равных возможностей для их реализации", который рассматривался парламентариями в первом чтении еще в 2003 году. В ходе дополнительного пленарного заседания в среду, 11 июля, Госдума отклонила документ во втором чтении. По мнению председателя нижней палаты, в новой редакции нормативно-правового акта необходимо сосредоточиться на защите трудовых прав представительниц прекрасного пола.



Как отметил законодатель, 15 лет назад, когда указанный нормативно-правовой акт вносился на рассмотрение депутатов, была совсем другая ситуация. "Сегодня она изменилась. Необходимо учитывать эти изменения и то, что многие вопросы, которые мы тогда предлагали, уже решены", – подчеркнул Володин.

Вопросы отстаивания трудовых прав женщин по-прежнему актуальны и требуют законодательного решения, убежден спикер. Прежде всего, отметил он, это касается заработной платы. "Иногда сама возможность того, что женщина потенциально может уйти в декрет, становится препятствием для ее продвижения по службе и при определении размера заработной платы", - посетовал председатель нижней палаты. На его взгляд, несправедливо и то, что в первую очередь работодатели увольняют представительниц прекрасного пола, полагая, что воспитание детей отвлекает их от трудовой деятельности.

Говоря о соблюдении политических прав, Володин отметил, что ситуация в этой сфере с 2004 года изменилась к лучшему. Он добавил, что увеличилось представительство женщин-политиков в нижней палате.

"Сегодня в Госдуме три вице-спикера, еще трое – председатели комитетов, руководитель аппарата нижней палаты – все женщины", – уточнил законодатель. По его словам, представительницы прекрасного пола, как правило, находятся на должностях первого и просто заместителей глав комитетов.





Поэтому, уверен Володин, необходимо вернуться к вопросу о государственных гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и возможностях для самореализации. По его словам, необходимо еще раз подробно изучить эту тему. "И ответ должен быть дан уже в новом законе, который готовят мои коллеги из профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей", - резюмировал парламентарий.

О необходимости обеспечения равных условий для активного участия в политике мужчин и женщин Вячеслав Володин говорил в ходе общения с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи в октябре прошлого года. Спикер отметил, что в России самые статусные позиции занимают представительницы прекрасного пола. В пример он привел спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, теперь уже бывшего руководителя Счетной палаты Татьяну Голикову, председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.