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Общество

Киев в истерике из-за бегства украинских звезд

Ани Лорак. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Киев в истерике из-за повального бегства украинских артистов за границу. Оказалось, что они более востребованы в России, чем на родине. Да и платят им здесь в разы больше.
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Гонорары артистов в Незалежной резко упали. А вот в России украинские музыканты зарабатывают миллионы. Кремль, заманивая их таким образом, пытается внести раскол в украинское общество, уверен киевский скульптор Олег Пинчук.

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"В России они зарабатывают миллионы долларов. На Украине и одной десятой от них не заработают. Они скоро купят себе дома на Рублевке и забудут про Украину", – заявил Пинчук в эфире телеканала ZIK.

По словам скульптора, низкие гонорары звезд шоу-бизнеса на Украине объясняются продолжающейся войной на юго-востоке страны. Москва пользуется этим, чтобы с помощью артистов идеологически расколоть украинский народ.

После государственного переворота на Украине в 2014 году киевские актеры и певцы регулярно подвергаются критике за гастроли в России. Так, певицу Ани Лорак осудили за премию российского телеканала МУЗ-ТВ – на родине ее обвинили в "отсутствии патриотизма", напоминает РИА ФАН.

Пинчук – не единственный сторонник такой теории. Писательница Лариса Ницой заявила, что гастроли представителей украинского шоу-бизнеса в России выгодны Киеву. Администрация Петра Порошенко, по ее словам, пытается таким образом "замаскировать свою коллаборацию с Москвой".

Автор: Андрей Евлампиев9 августа 2018, 13:14
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