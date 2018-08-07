Россиян перепугали резким подорожанием колбасы

Петросян и Степаненко разводятся Юные москвички зарезали отца-насильника Кобзон попал в больницу Закрытие "Дома-2" Главные события столицы

Самое читаемое

Появились подробности родов Леры Кудрявцевой
"При мне на сцену он не выйдет": министр культуры запретил концерты Киркорова
Похудевшая Степаненко подала на развод и потребовала миллиард
Звезда ТНТ сбрила роскошные волосы из-за рака
Повзрослевший сын Королевой затмил голого Тарзана
В семье Чумакова произошла трагедия
партнеры
Вторник 7 августа
Лента новостей
14:29
"В таких условиях?": скромная свадьба певицы Бьянки вызвала пересуды
14:20
"Боюсь, что стошнит": Рапунцель из "Дома-2" отказалась ласкать ненасытного любовника
14:19
Глюк’oZу без сосков растерзали за фотошоп
14:14
Звезда фильма "Возвращение Мухтара" скончалась после долгой болезни
13:58
Умер мультипликатор "Каникул в Простоквашино"
13:20
Сбежавшую из России Медведеву побили на льду
12:57
Сексуальная Самбурская развлеклась с огурцами (видео)
12:34
Безжалостные сестры-убийцы просятся на волю
12:23
82-летний Джигарханян рвется в бой с Цымбалюк-Романовской
12:11
У помощницы Петросяна обнаружили элитную недвижимость
12:04
Какие ремонтные работы нужно успеть сделать летом
12:00
Infiniti Q60s: cон в летнюю ночь
11:38
"У Вас – рак": актер Щербаков разрыдался от диагноза
11:20
Рудковская в короткой юбке сверкнула нижним бельем
11:16
В столичном ресторане подают сет из овощей за 8 тысяч рублей
11:11
Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд
11:00
Экспериментальная сцена Skolkovo Jazz Science – разнообразие джазовых стилей и направлений
10:52
Тимошенко назвала последнюю надежду Украины
10:46
Ржавеют на глазах: какие машины нельзя покупать с рук
10:34
"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко
10:33
Гузеева грязно выругалась из-за кольца в интимном месте дочки
10:22
Страшный пожар унес жизни троих детей
09:40
"Наездница на лице": какая поза в сексе сводит женщин с ума
09:34
Муж Степаненко обвел вокруг пальца экспертов
09:28
Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
09:14
Суперзвезда Лобода удивила новым клипом (видео)
08:46
На западе Москвы перевернулся КамАЗ
08:36
"Таня беременна": соседи о молодой любовнице Петросяна
08:34
Знаменитый актер заявил об уходе
08:34
Медведев объяснил решение остановить разгром Грузии
08:27
Киев оправдался за неожиданное исчезновение Порошенко
08:15
Входящие звонки в роуминге по России станут бесплатными
22:11
Решетову с выпадающей грудью заподозрили в неудачной пластике
22:00
Обида и злость: почему Степаненко хочет уничтожить Петросяна
21:44
Из пруда под Краснодаром выловили тело с грузом на ногах
21:42
Ани Лорак сбежала после скандала с изменой
21:33
Водитель снял на видео загадочную аварию на трассе "Дон"
21:21
Житель Тюмени попал в больницу после укуса гадюки
21:08
Началова в откровенном купальнике побила прикрытую Валерию
21:04
Нужно уже сейчас начать создавать благоприятные условия для развития цифровой экономики
21:00
Трампу подобрали преемника после шашней с Путиным
20:31
"Очередная неумная шутка": известный певец оценил развод Петросяна и Степаненко
20:19
Дама на иномарке остановила поезда в Ростове-на-Дону
20:02
"Хоть на дом приеду!": пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона
19:35
Грузия ответила на грозное предупреждение России
19:23
"Делай аборт!": Шепелев разобрался с любовницей-шантажисткой
19:08
Порошенко подложил свинью украинцам
19:01
Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
18:54
В Нижнем Новгороде "Газель" с картофелем протаранила грузовик
18:42
"Огонь!": известная певица поразила сексуальным телом в бикини
18:22
Водитель с сердечным приступом устроил ДТП в Омске
18:05
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
17:55
В Волгограде машина сбила мужчину с трехлетним ребенком на руках
17:50
В Италии после мощного взрыва рухнул мост (видео)
17:43
Сестра отвернулась от Екатерины Шавриной после трагедии
17:42
Самое интересное на фестивале Geek Picnic
17:37
Провернул в мясорубке и смыл фарш в унитаз: житель Перми жестоко расправился с любовницей
17:15
Тоскующая Орлова показала фото с покойной Фриске
17:04
Составлен список самых полезных для здоровья продуктов
16:55
Невротические расстройства жителей мегаполисов
16:36
Трагедия на вечеринке: молодой человек заживо сгорел в коттедже
16:25
Российская актриса умерла на сцене
16:14
Рядом с аэропортом в Италии прогремел взрыв (фото)
16:07
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
15:57
"Ненавижу его": Семчев потребовал от беременной любовницы умертвить ребенка
15:56
Призер Олимпиады отказалась выступать за Россию
15:54
В России за три года уничтожили 26 тысяч тонн санкционной еды
15:26
Двое детей пострадали в ДТП с коровой
15:01
Не Ольга: стало известно имя дочки Тарасова и Костенко
14:58
Москвичка угодила в больницу после отказа принять ее в монастырь
14:56
"Изъять в пользу государства": миллиарды озолотившегося Петросяна требуют конфисковать
14:32
Крымский мост побил новый рекорд
14:21
Украина отменяет поезда в Россию
14:17
Вывалившие грудь супермодели вызвали восторг
14:13
"Вишневый зад": известный актер раскрыл гей-кланы в театре
14:13
В Москве школьника убило током
14:12
Новый смартфон BQ-6015L: вся Вселенная на большом экране
14:06
Владимир Винокур убит горем
14:05
Сестра принца Гарри оголила грудь на публике
13:46
Футболист сборной России в третий раз стал отцом
13:46
"Я, наверное, такой дурак!": Петросян обратился к россиянам
13:36
Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики
13:31
В Подмосковье ребенок погиб от удара молнии
13:24
Названы пять самых бесполезных опций в автомобиле
13:19
"У них фиктивный брак": в окружении Лорак проболтались про измены мужа
13:15
Ошибки в выборе партнера по внешности
13:02
В Уфе произошло смертельное ДТП
13:00
В Москве арестовали сотрудников букмекерской конторы "Росбет"
13:00
У известного ведущего начались серьезные проблемы с памятью после аварии
12:59
Почему не согласовал: Киев бесится из-за Путина в Крыму
12:37
"Требует все": Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну
12:36
Взбесившую россиян Медведеву заставили вспомнить о родине
12:29
Путин заткнул за пояс Трампа
12:22
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
12:11
Найден легкий способ "усыпить" рак
12:01
Жена душит онкобольного Бориса Клюева
12:00
Почему женщины тупеют после родов
11:46
"Руки загребущие": как Петросян и Степаненко нашутили на полтора миллиарда
11:39
"Ольга, отпусти штаны мужа!": двуличная Мазур влезла в скандал с Казаченко
11:36
Систему Android разнесли в пыль
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
"Требует все": Степаненко нанесла неожиданный удар Петросяну
Непробиваемая Пугачева жестко ответила на оскорбления
"Хоть на дом приеду!": пенсионерка Пугачева предлагает себя за 24 миллиона
"Подлая, мелочная, жадная": подруга возмутила откровениями о Степаненко
Владимир Винокур убит горем
Общество

Россиян перепугали резким подорожанием колбасы

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexei Gyngazov
Крупные российские переработчики мяса заявили о повышении закупочных цен на сырье. Из-за этого появился риск того, что гражданам придется еще больше раскошеливаться на продукты.
прочитано 792 раза

Цены на мясо растут быстрее и меньше поддаются контролю, чем в прошлые годы. Более того, не произошло традиционного летнего снижения цен — из-за этого ситуация только ухудшилась.

ПО ТЕМЕ

Шоколад и чипсы попали в список самых полезных продуктов

Пенсионерка умерла от стыда при краже колбасы

Так, свинина с 16 июля подорожала на 20%, индюшатина за последние три месяца выросла в цене на 40%, а курятина – на 25%. Также увеличились сроки поставок, а поставщики стали продавать мясо дороже, передает FlashNord.

Эксперты называют разные причины роста цен. В "Мираторге" изменения связывают с теплым летом. Помимо этого, говорят о влиянии подорожания кормов и вспышки африканской чумы свиней, пишет телеканал "360".

Ранее в Астрахани Следственный комитет инициировал проверку по факту смерти пенсионерки в продуктовом магазине. Женщина пыталась вынести колбасную нарезку.

Она вызвала подозрение у охранников, которые попросили пройти к стойке информации для проверки сумки. Когда женщина достала нарезку, ей стало плохо. Через несколько минут она скончалась.

7 августа 2018, 11:11

комментарии

Политика

Медведев объяснил решение остановить разгром Грузии
Киев оправдался за неожиданное исчезновение Порошенко
Трампу подобрали преемника после шашней с Путиным
Почему не согласовал: Киев бесится из-за Путина в Крыму

Шоу-бизнес

"В таких условиях?": скромная свадьба певицы Бьянки вызвала пересуды
Оставили у воды: Костенко и Тарасов подвергли новорожденную дочь опасности
"Боюсь, что стошнит": Рапунцель из "Дома-2" отказалась ласкать ненасытного любовника
Глюк’oZу без сосков растерзали за фотошоп

Проишествия

Безжалостные сестры-убийцы просятся на волю
У известного ведущего начались серьезные проблемы с памятью после аварии
Зарезавшие насильника Хачатуряна сестры сходят с ума в одиночке
Инвалид убил пожилую пару из-за лотка черники

Lifestyle

Народного артиста Бортника срочно доставили в больницу
Машков стал миллиардером
Коллеги скорбят о звезде "Вокзала для двоих"
Добронравов намекнул на продолжение сериала "Сваты"
Шоу-бизнес

Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой

В 75-летней актрисе невозможно узнать былую красавицу
Шоу-бизнес

"Вишневый зад": известный актер раскрыл гей-кланы в театре

Названы главные любители однополой любви
Шоу-бизнес

Владимир Винокур убит горем

Артист сообщил грустную новость
Шоу-бизнес

"Таня беременна": соседи о молодой любовнице Петросяна

О 29-летней помощнице юмориста отзываются положительно

Гороскоп

Врачи будут лечить Жукова всю жизнь
Астрологический прогноз с 6 по 12 августа 2018 года
Шоу "Давай поженимся!" останется без одной ведущей
Cовет на выходные

Фоторепортажи

Звезда "Дома-2" превратилась в свинку после неудачной пластики
Названы самые красивые брюнетки в истории
Шокирующие откровенностью фото самой горячей ведущей
Из секс-бомбы в скромницу: Как изменилась Меган Маркл после свадьбы

Спорт

Обнаглевший Смолов после аварии пошел под суд
Призер Олимпиады отказалась выступать за Россию
Взбесившую россиян Медведеву заставили вспомнить о родине
Шокирующие детали тайной жизни тренера Тутберидзе

Регионы

Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
Провернул в мясорубке и смыл фарш в унитаз: житель Перми жестоко расправился с любовницей
Россиянин лишился пениса из-за чипа инопланетян
Трещины на Крымском мосту заклеят скотчем
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru