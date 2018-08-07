Россиян перепугали резким подорожанием колбасы
Цены на мясо растут быстрее и меньше поддаются контролю, чем в прошлые годы. Более того, не произошло традиционного летнего снижения цен — из-за этого ситуация только ухудшилась.
Так, свинина с 16 июля подорожала на 20%, индюшатина за последние три месяца выросла в цене на 40%, а курятина – на 25%. Также увеличились сроки поставок, а поставщики стали продавать мясо дороже, передает FlashNord.
Эксперты называют разные причины роста цен. В "Мираторге" изменения связывают с теплым летом. Помимо этого, говорят о влиянии подорожания кормов и вспышки африканской чумы свиней, пишет телеканал "360".
Ранее в Астрахани Следственный комитет инициировал проверку по факту смерти пенсионерки в продуктовом магазине. Женщина пыталась вынести колбасную нарезку.
Она вызвала подозрение у охранников, которые попросили пройти к стойке информации для проверки сумки. Когда женщина достала нарезку, ей стало плохо. Через несколько минут она скончалась.
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