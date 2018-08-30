Первый канал изменил сетку вещания из-за смерти Кобзона

Вместо развлекательных передач зрители увидят архивные записи и документальные фильмы об ушедшем 30 августа легендарном исполнителе. Изменения произойдут также на "России-1", "ТВ Центр", НТВ и "5 канал".

Первый канал вечером 30 августа показывает фильм об Иосифе Кобзоне, а также специальный выпуск программы "Пусть говорят". В программе – последнее интервью артиста.

"Россия 1" представит специальный выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир" в честь певца. После полуночи в эфир выйдет интервью Кобзона, которое он дал программе "Семейный альбом". 31 августа канал покажет повтор юбилейного концерта артиста, а 2 сентября – документальный фильм Сергея Мирошниченко "Иосиф Кобзон. Дар от мамы".

На "ТВ Центре" 30 августа в 23:05 телезрители увидят программу "Мой герой. Иосиф Кобзон". 2 сентября в 13:30 будет показан документальный фильм "Иосиф Кобзон. Песня – любовь моя".

В свою очередь НТВ в 23:00 повторит программу "Моя исповедь" за 2016 год. Изменения в сетку вещания внес также Петербургский "5 канал".

Публикация от Весь Железногорск (@kpp26.ru) 30 Авг 2018 в 7:46 PDT

Напомним, Иосиф Кобзон 13 лет боролся с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с артистом состоится 2 сентября в Колонном зале Дома Союзов. Народный артист СССР будет похоронен на Востряковском кладбище. Известно, что несколько лет назад артист сам купил там место. Стоит отметить, что там же находятся могилы его близких родственников.