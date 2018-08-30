"Атлант опустил плечи": Галкин почтил память скончавшегося Кобзона

Телеведущий выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося народного артиста СССР, певца и депутата Госдумы. Максим Галкин рассказал, каким ему запомнился Иосиф Кобзон.



Своими чувствами в связи со смертью друга и коллеги артист поделился на своей страничке в Instagram. Он отметил, что Иосиф Давыдович был символом и опорой советской сцены, человеком, неравнодушным к участи других. Он добавил, что Кобзону посредством своих песен удавалось находить лекарство от смерти.

По словам Галкина, артист обладал прекрасным чувством юмора и энергией, которой хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. "Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают… Уникальный человек, вряд ли такой когда-либо еще появится на нашей сцене. Прощайте, Иосиф Давыдович!.. Один из Атлантов, державших наше сценическое небо, опустил свои уставшие плечи… Соболезнования от всей нашей семьи Нелли и всем родным Иосифа Давыдовича", – заключил телеведущий.

Отметим, последние недели жизни Кобзон провел в госпитале имени Бурденко. Певец боролся с раком 13 лет. Он ушел из жизни 30 августа. Артиста похоронят 2 сентября.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 30 Авг 2018 в 4:25 PDT

Смерть легендарного исполнителя больно ударила по многим знаменитостям, которые его знали, а также по поклонникам его творчества. В частности, певец Николай Басков назвал кончину Кобзона огромной потерей для страны.