Терпел и не жаловался: личный врач Кобзона выступил с заявлением

Михаил Давыдов 18 лет лечил знаменитого певца. Потеря пациента стала для него личным горем.

"Он всегда терпел и никогда не жаловался", – цитирует врача Telegram-канал Mash. Когда Иосиф Кобзон умер, Давыдов находился на операции и не сразу узнал о смерти артиста.

"Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф – мой друг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить", – поделился врач. За годы лечения и наблюдения за здоровьем известного пациента вместе они прошли многое – и радости от улучшения состояния, и горе.

Кончина народного артиста стала большим потрясением для многих. Среди них как родные и близкие певца, его друзья и коллеги, так и миллионы почитателей таланта Иосифа Давыдовича. Его песни любимы несколькими поколениями наших соотечественников.

Столько сегодня хороших слов написано в память о великом артисте Иосифе Кобзоне! Кроме всего прочего, этот парень не откосячил от армии, и всю жизнь демонстрировал свой патриотизм и любовь к стране! Вечная память! #Кобзон pic.twitter.com/6TgUlFqqQE — Надежда (@nadiashar) 30 августа 2018 г.

Энергии Кобзону хватало не только для сцены, семьи, но и для политики и общественной жизни. "Хлопотал за многих, помогал, умел общаться с властью и с людьми, которые власть выбирают", – отметил телеведущий Максим Галкин. По его словам, артист был уникальным в своем роде человеком.

Последние недели жизни Иосиф Давыдович провел в госпитале имени Бурденко. Певец боролся с раком 13 лет. Он ушел из жизни 30 августа. Артиста похоронят 2 сентября.

