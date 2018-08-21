Госдума открыта для обсуждения настройки пенсионной системы

Проходящие в Госдуме масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства – попытка убедить общество в необходимости дискуссии по этому вопросу. Так считает политолог Аббас Галлямов.

Эксперт отмечает, что сегодняшние слушания в Госдуме – по сути, первое публичное мероприятие, посвященное настройке пенсионной системы, которое проводит власть после знаменитого высказывания Путина о том, что ему эта идея не нравится.

"Общество застыло в ожидании: пойдет ли власть на попятную? Естественно, людям хочется, чтобы она это сделала. В этом смысле сегодняшнее мероприятие представляет собой серьезный вызов. Нарваться на разочарование по его итогам будет легче легкого", – считает Галлямов.

Он рассказал, что накануне общался со спикером Госдумы во время его встречи с экспертами. По словам Галлямова, Вячеслав Володин уверен, что власть не может прятать голову в песок. Задача-минимум на сегодня состоит в том, чтобы убедить общественность в необходимости дискуссии.





Напомним, что сегодня, 21 августа в Госдуме проходят большие общественно-парламентские слушания на тему настройки пенсионного законодательства. Открывая их, спикер палаты сказал, что широкое обсуждение этой темы поможет снять напряжение в обществе.

В слушаниях принимают участие члены правительства, депутаты, представители Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели, всего – более 600 человек. Всех желающих площадка не вместила, некоторые участники слушаний разместились у мониторов в фойе Госдумы.





Обсуждение в таком расширенном формате проходит в Госдуме впервые. Как ранее пояснил Вячеслав Володин, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с политическими фракциями было принято решение расширить формат мероприятия и пригласить на него все заинтересованные стороны.

В июне 2018 года правительство предложило внести изменения в пенсионное законодательство. Предложенный кабмином законопроект Дума приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.