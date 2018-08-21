Госдума снимет напряжение в обществе при настройке пенсионной системы

Открывшиеся в Госдуме масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства помогут снять напряжение в обществе. Об этом во вступительном слове сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В зале пленарных заседаний на Охотном Ряду собрались члены правительства, депутаты, представители Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели, всего – более 600 человек. Всех желающих площадка не вместила, некоторые участники слушаний разместились у мониторов в фойе Госдумы.

Открывая слушания, Вячеслав Володин отметил, что многие из руководителей законодательных собраний регионов, министров и экспертов прервали отпуск, чтобы принять участие в обсуждении. "Тема очень важная, тем более у нас прошел уже месяц с момента принятия законопроекта в первом чтении. Еще месяц мы можем обсуждать законопроект до второго чтения и вносить поправки", — сказал Володин.





Спикер пообещал, что представители всех ветвей власти смогут высказать свое мнение относительно настройки пенсионной системы, предложенной правительством. Выступят также руководители парламентских фракций, председатели профильных комитетов Госдумы, представители Пенсионного фонда, Счетной и Общественной палат, деловых объединений и представители профессионального сообщества.

"Еще раз хочется сказать слова благодарности за такой интерес и участие, потому что это крайне важно для нас. Нам важно организовать обсуждение этого вопроса, чтобы мы могли в открытой дискуссии увидеть все плюсы и минусы, в том числе имели бы возможность до конца обсуждения внести поправки в законопроект", – резюмировал глава Думы.

Обсуждение в таком расширенном формате проходит в Госдуме впервые. Как ранее пояснил Вячеслав Володин, учитывая большой запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после консультаций с политическими фракциями было принято решение расширить формат мероприятия и пригласить на него все заинтересованные стороны.





Слушания было решено провести после принятия в первом чтении законопроекта по настройке пенсионного законодательства, так как в обществе появилось много вопросов к документу. На сегодня инициировано более 100 поправок к нему.

Напомним, что предложенный правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня инфляции.