Внезапный шторм опустошил Москву

На Москву обрушилась непогода. Сильный ветер и ливень стеной буквально опустошили город – люди просто не рискуют выходить на улицы.

Всего за час характерная для конца лета погода в Москве сменилась небывалым штормом. Порывы ветра, ливень стеной, град и гром произвели на отвыкших от таких фокусов природы жителей столицы неизгладимое впечатление.

Публикация от Наталья (@natik_smirnova) 15 Авг 2018 в 9:02 PDT

Счастливчики, которым повезло переждать буйство стихии у себя дома, активно делятся завораживающими видами бури в социальных сетях. Те, кого непогода застала вне дома, но под крышей, не спешат выходить, даже имея зонтик. Ну а те, кто задержался на работе, как шутят в Сети, готовятся ночевать там же – согласно прогнозам синоптиков, прекратится дождь еще не скоро.

Публикация от Наталья Башлыкова (@n_bashlykova) 15 Авг 2018 в 8:27 PDT

Резкое уменьшение числа пешеходов не отразилось на количестве машин. Наоборот, после начала бури город встал в многокилометровых пробках. А ценники на такси, пожаловались потенциальные клиенты, подскочили до неприличных величин.

Публикация от Nastya Loginova (@loginovanastya) 15 Авг 2018 в 9:07 PDT

Впрочем, у этого есть рациональное объяснение – в такую погоду резко возрастает число желающих доплатить, чтобы добраться "от подъезда до подъезда" и провести на улице как можно меньше времени. Повышенный тариф должен хоть как-то помочь с распределением подскочившего спроса. Это, однако, не мешает горожанам возмущаться, что за две минуты в пути, возможно, придется выложить больше 600 рублей.