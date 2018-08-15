Следователь по делу Листьева рассекретил имя убийцы

Версия убийства Владислава Листьева, озвученная его коллегами, находит подтверждение. О деталях следствия и шокирующих выводах рассказывают его участники.

Дело об убийстве ведущего программы "Взгляд" Владислава Листьева вели лучшие следователи и оперативники страны. Экономической стороной преступления занимался Александр Мишин – ныне адвокат, а в 1990-х – 24-летний старший лейтенант милиции.

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Мишин напомнил, что Борис Ельцин на панихиде по Листьеву пообещал взять расследование под личный контроль. Оперативники буквально рыли землю, у главы МВД каждый день проводились совещания. Действовали знатоки своего дела, которые добились бы результата – если бы им дали работать.

По словам Мишина, о том, что к убийству Листьева имеет непосредственное отношение олигарх Борис Березовский, следствие знало уже через пять дней. "Но тогда многие вещи делались по звонку. Ни для кого не секрет, что члены семьи Бориса Ельцина плотно общались с Березовским. Официально вам никто этого не скажет. Но неофициально – следственной группе дали команду не лезть в определенные вещи", – рассказал бывший оперативник.

Мишин напомнил, что Березовский тогда внезапно уехал за границу. Его правой рукой Бадри Патаркацишвили, который руководил "Останкино", заняться не позволили. И тем более не могли они даже подойти к Березовскому. "На пике своей карьеры Березовский был заместителем секретаря безопасности России. Кто даст такого человека официально разрабатывать? Пока был Ельцин у власти, этого делать было нельзя, а дальше уже невозможно", – отметил адвокат.

Бывший оперативник подчеркнул: если дело не раскрывается в первые недели, оно попадает в категорию трудно раскрываемых. Так произошло и с делом Листьева – несмотря на то, что была собрана масса оперативной информации. А еще через две недели выяснилось, что двух киллеров Листьева нет в живых, приводит рассказ Мишина "МК".

Напомним, что на днях коллега Листьева по программе "Взгляд" Дмитрий Захаров заявил, что убийство его друга заказал Борис Березовский. Поводом послужил введенный на Первом канале мораторий на рекламу.