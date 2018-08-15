Следователь по делу Листьева рассекретил имя убийцы

Умер Эдуард Успенский 47-летняя Кудрявцева родила Развод Дакоты и Соколовского Степаненко судится с Петросяном Эксклюзив

Самое читаемое

Смерть перечеркнула планы Степаненко
Как бывший муж Бузовой борется с раком
Убитый горем Якубович прогнал жену
Сказка закончилась: Принц Гарри оставил Меган Маркл
Душераздирающие снимки потерявшей рассудок Тереховой
Обнародованы доказательства обмана жены Гогена Солнцева и Андрея Малахова
партнеры
Среда 15 августа
Лента новостей
12:48
Мама Тимати нелицеприятно высказалась о Решетовой
12:47
В московском метро встали поезда
12:10
Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты
12:00
Названа главная опасность недосыпания
11:57
Бородина рассказала о падении Бузовой и Собчак
11:52
Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
11:37
Московский кредитный банк предложил новую линейку тарифов самоинкассации
11:34
Что будет с курсом рубля
11:22
Любовницу мужа Лорак поставили на место на конкурсе красоты
11:19
Под Тюменью от удара молнии погиб шестилетний ребенок
10:54
Подробности раздела имущества Дакоты и Соколовского
10:51
Пьяная пенсионерка насмерть обварила мужа кипятком из чайника
10:37
"Он должен все ей отдать": Мазур влезла в дележку имущества Петросяна и Степаненко
10:30
В Уфе мужчина шел по улице и умер
10:22
Эксперт рассказал об изменах Галкина Пугачевой
10:17
Почему успешные женщины терпят неверных мужей
10:11
Житель Башкирии душил не давшую денег на водку мать
10:03
Повторение страшного кризиса 1998 года признали неизбежным
09:59
В столице у метро расстреляли мужчину
09:42
Лада Дэнс крупно опозорилась на концерте
09:33
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
09:25
Настройка пенсионной системы закроет дыру в бюджете
09:18
Как формируется пенсия в России
08:52
Актер из "Каменской" скончался в 72 года
08:48
Бросивший Степаненко Петросян изменил внешность
08:35
Бузовой стало дурно от вопроса о Тарасове
08:29
Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
08:06
Известная российская оперная певица умерла после долгой болезни
00:15
Успенский отказался от помощи перед смертью
23:07
Умер Эдуард Успенский
21:57
Лукашенко озверел после нагоняя от Путина
21:54
"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу
21:52
Психология жертвы: зачем Рита Дакота публично высекла мужа-предателя
21:47
Кудрявцева выбрала имя для новорожденной дочки
21:39
Малахову посоветовали расстаться с женой
21:35
Животных из зоопарка обвинили в краже
21:24
Шнуров быстро нашел замену Матильде
20:45
Петросян и Степаненко утаили целое состояние
20:36
Топилин заявил о важности настройки пенсионной системы
20:33
Российский альпинист погиб во время перевала
20:10
Нетиевский оправдался за развал "Уральских пельменей" из-за 300 млн
20:00
В Крыму обнаружили загадочное кладбище
19:48
Россияне в ужасе из-за страшного пожара
19:22
"Броситься в пучину алкоголя и разврата": Чехова высказалась об изменах
18:41
Знаменитая российская фигуристка разбилась в страшном ДТП
18:39
Как встретят Вайкуле в Крыму после оскорбительных заявлений
18:09
Раскрыто интимное желание завистницы Маркл
17:36
Горючие слезы: как собственники АЗС обманывают автолюбителей
17:21
"Сожгла мосты и вылила помои": Соколовский прокомментировал измены
17:12
Кулинарный сувенир от Kandolhu Maldives
17:08
Связь дочери Дмитрия Маликова с Егором Кридом взбудоражила народ
17:02
Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
16:58
Смартфон BQ-5515L Fast: любовь с первого взгляда
16:34
Дурной пример для россиян: Киркоров возглавил список запрещенных исполнителей
16:30
"Жди меня жирной": родившая Кудрявцева обеспокоена фигурой
16:24
Звезда московского "Спартака" госпитализирована в тяжелом состоянии
16:20
Интернет-банк Московского Кредитного банка стал еще удобнее
16:09
Роскошная Лорак расцвела после измены мужа
16:01
Дети спасают исхудавшую Анджелину Джоли от коварного недуга
16:00
Барановская – любимому мужчине: Ты делаешь меня очень счастливой
15:42
Должна сказать спасибо: Пригожин спустил оскандалившуюся Вайкуле на землю
15:32
Мост упал на дома: подробности страшной трагедии в Италии
15:03
Растрепанную Пугачеву сняли в пижаме в магазине
14:50
Житель Подмосковья в пьяной ссоре убил отца
14:47
Никель примет международный фестиваль спорта и культуры
14:45
Десятки человек погибли при обрушении моста в Генуе (видео)
14:43
Вскрылись странные отношения Петросяна с дочерью
14:22
Когда откроют стадион "Динамо"
14:20
Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность
14:15
Как сохранить романтику в отношениях
14:12
Ведущая "Давай поженимся!" о конфликтах с Гузеевой и Сябитовой
14:05
Шок и недоумение: Первый канал отправил Лещенко на "Голос"
13:59
Названа причина скандального развода Блюменкранцев из "Дома-2"
13:45
На Северо-Восточной хорде запустят три участка
13:42
Лайма Вайкуле: Приеду в Крым с большим удовольствием
13:41
В семье Анны Семенович произошла трагедия
13:32
Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака
13:21
В Казани проскочивший на красный автобус сбил ребенка
13:13
В Волгограде больной водитель устроил страшное ДТП
13:01
Как живет сын Виктора Цоя
12:56
Дороги на юге Москвы станут свободнее
12:50
Мечтавшая о собаке россиянка украла шпица и чихуахуа
12:44
"Я стала задыхаться": толпа раздетых возбужденных мужиков набросилась на Шукшину
12:42
Биткоин опустился на дно
12:34
"Уйдешь с одной щеткой": наглая Степаненко грозит пустить по миру Петросяна
12:32
В "Натали Турс" нелепо оправдались за приостановку деятельности
12:19
Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
12:18
Овдовевшая Ротару хранит верность мужу
12:12
Пьяная Собчак задрала ноги после провала с платьем-скатертью
12:09
В Крыму при падении джипа в ущелье погибли три человека
12:02
Звезда сериала "Стиляги" не может ходить
11:57
"Меня боятся приглашать в Россию!": крик души Верки Сердючки
11:50
Залетевший на балкон окурок спалил квартиру нижегородцев
11:34
"Натали Турс" официально прекратила работу
11:28
На северо-западе Москвы нашли обгорелые тела
11:25
Богачка Успенская наняла личного повара для собаки
11:21
Найден способ борьбы с неизлечимым раком
11:19
Рухнувший рубль начал резко расти
11:13
Неугомонная Бузова нанесла сокрушительный удар по будущему Тимати
11:12
Москвичам пообещали солнечную погоду
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Паулс поддержал бойкотирующую Крым Вайкуле
Плюнувшую в россиян Вайкуле отправили петь в безлюдные кафе
Вот и все: Петросян дал дуба перед судом со Степаненко
"Утру нос Малахову": оборотистую Мазур пригласили вести ток-шоу
В гробу видала: Ротару отказалась полюбоваться красавицей-Москвой
Общество

Следователь по делу Листьева рассекретил имя убийцы

Владислав Листьев. Фото: GLOBAL LOOK press/Evguenii Matveev
Версия убийства Владислава Листьева, озвученная его коллегами, находит подтверждение. О деталях следствия и шокирующих выводах рассказывают его участники.
прочитано 1419 раз

Дело об убийстве ведущего программы "Взгляд" Владислава Листьева вели лучшие следователи и оперативники страны. Экономической стороной преступления занимался Александр Мишин – ныне адвокат, а в 1990-х – 24-летний старший лейтенант милиции.

ПО ТЕМЕ

Названо имя убийцы Влада Листьева

Мишин напомнил, что Борис Ельцин на панихиде по Листьеву пообещал взять расследование под личный контроль. Оперативники буквально рыли землю, у главы МВД каждый день проводились совещания. Действовали знатоки своего дела, которые добились бы результата – если бы им дали работать.

По словам Мишина, о том, что к убийству Листьева имеет непосредственное отношение олигарх Борис Березовский, следствие знало уже через пять дней. "Но тогда многие вещи делались по звонку. Ни для кого не секрет, что члены семьи Бориса Ельцина плотно общались с Березовским. Официально вам никто этого не скажет. Но неофициально – следственной группе дали команду не лезть в определенные вещи", – рассказал бывший оперативник.

Мишин напомнил, что Березовский тогда внезапно уехал за границу. Его правой рукой Бадри Патаркацишвили, который руководил "Останкино", заняться не позволили. И тем более не могли они даже подойти к Березовскому. "На пике своей карьеры Березовский был заместителем секретаря безопасности России. Кто даст такого человека официально разрабатывать? Пока был Ельцин у власти, этого делать было нельзя, а дальше уже невозможно", – отметил адвокат.

Бывший оперативник подчеркнул: если дело не раскрывается в первые недели, оно попадает в категорию трудно раскрываемых. Так произошло и с делом Листьева – несмотря на то, что была собрана масса оперативной информации. А еще через две недели выяснилось, что двух киллеров Листьева нет в живых, приводит рассказ Мишина "МК".

Напомним, что на днях коллега Листьева по программе "Взгляд" Дмитрий Захаров заявил, что убийство его друга заказал Борис Березовский. Поводом послужил введенный на Первом канале мораторий на рекламу.

Автор: Андрей Евлампиев15 августа 2018, 10:51

комментарии

Политика

Лукашенко озверел после нагоняя от Путина
Разведка США выяснила реакцию Путина на встречу с Трампом
Стало известно о гнусной провокации США у Крымского моста
Российские ракеты вызвали панику на Украине

Шоу-бизнес

Мама Тимати нелицеприятно высказалась о Решетовой
Помолодевшая Пугачева в Юрмале развлекается с Паулсом
Кудрявцеву застыдили за деревенское имя для дочки
Бородина рассказала о падении Бузовой и Собчак

Проишествия

Смертоносное обрушение моста в Италии попало на видео
Шепелев вывел сына насильника Хачатуряна на чистую воду
Семья мешает спасению сестер Хачатурян
Довел до слез: Малахов вынул душу из бывшей жены насильника Хачатуряна

Lifestyle

Названа причина смерти актера Николая Кириченко из сериала "Каменская"
В последней работе Успенского нашли предсмертную записку
Борющаяся со СПИДом легендарная певица умирает от рака
Как живет сын Виктора Цоя
Шоу-бизнес

Лада Дэнс крупно опозорилась на концерте

Певицу попросили вернуть гонорар
Шоу-бизнес

Эксперт рассказал об изменах Галкина Пугачевой

Физиономист детально исследовал лицо телеведущего
Шоу-бизнес

"Он должен все ей отдать": Мазур влезла в дележку имущества Петросяна и Степаненко

"Главная решала" страны не смогла остаться в стороне
Шоу-бизнес

Подробности раздела имущества Дакоты и Соколовского

Артисты мечтают расстаться мирно

Гороскоп

Малахову посоветовали расстаться с женой
У актрисы Тереховой обнаружили целый букет болезней
Астрологический прогноз с 13 по 19 августа
Как сложится жизнь Петросяна с молодой любовницей

Фоторепортажи

Постаревшая Мадонна с тортом на голове довела до тошноты
Развод Таты и Валеры: самую красивую семью "Дома-2" убила реальность
Изменял везде и всегда: крушение семьи Риты Дакоты и Влада Соколовского
Сексуальная сисадминша показала роскошные формы

Спорт

Уткин раскрыл шокирующие цифры заработка на Первом канале
Чемпион врезал Медведевой за безумную связь с геем
Губерниев опубликовал эротическое фото
Шарапова рассекретила роман с миллионером

Регионы

Всех досматривают: на Крымском мосту происходит странное
Раздевшуюся ради Тимати учительницу гонят с работы
Актриса Анна Соколова работала на износ перед смертью
Ужасающее ЧП: на Крымском мосту пролилась кровь
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru