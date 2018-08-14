В каком городе России едят больше всего меда

Аналитики пришли к выводу, больше всех в России мед едят уфимцы. Столица Башкортостана возглавила пятерку городов, лидирующих по продажам этого продукта на душу населения.

Более того, средняя цена меда в Уфе равна 1170 рублям за литр, передает mkset.ru. Отмечается, что это самая высокая цена в стране. В среднем по России мед стоит почти вдвое дешевле, чем в столице Башкортостана. Так, в Волгограде продукт можно приобрести за 300 рублей. Разбавляют ли столь дешевый мед водой, в исследовании не уточняется.