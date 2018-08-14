В московском транспорте решили убрать турникеты

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил убрать все турникеты в наземном транспорте столицы. Изменения вступят в силу уже с 1 сентября.

В пресс-службе мэра подчеркнули, что власти города в данный момент закупают новые валидаторы для этих целей, передает НСН. Более того, был привлечен новый персонал, который в данный момент проходит обучение. Специальные сотрудники будут выполнять функции контроллеров. Стоит отметить, что с начала 2018 года турникеты исчезли с 80-ти автобусных маршрутов. По словам экспертов, нововведение позволило сократить время посадки пассажиров с пяти минут до 30 секунд.