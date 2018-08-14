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Общество

"Натали Турс" официально прекратила работу

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Ттуроператор "Натали Турс" объявил о приостановке своей деятельности. Подробности о произошедшем компания не предоставила, передает "360".

 "Натали Турс" -  крупнейший туроператор России. проблемы у компании начались в разгар летнего сезона. Из-за финансовых проблем "Натали Турс" все проданные туры аннулированы, остановлена путевок продажа.

14 августа 2018, 11:34

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