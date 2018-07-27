Продающий Крым Макаревич получил жесткий удар

Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе жестко отреагировал на высказывание фронтмена "Машины времени" Андрея Макаревича по поводу полуострова. Политик призвал музыканта перестать воспринимать крымчан как товар.

Иоффе заявил, что был о Макаревиче лучшего мнения, когда тот начинал карьеру. "Очевидно, в те времена он даже не мог себе представить, что попробует говорить о Крыме и крымчанах как о чем-то неодушевленном, как о каком-то товаре", – рассказал политик.

Он отметил, что подобные заявления для творческого человека – крах, передает РИА Новости. По словам Иоффе, этот поступок показывает коммерческое отношение Макаревича к жизни. "Крым и крымчане не продаются. Это главное, что нужно понять", – резюмировал он.

Напомним, что речь идет о провокационном высказывании Андрея Макаревича по поводу Крыма. В одном из интервью музыкант заявил, что Россия могла бы присоединить его "каким-то другим путем, а не красть полуостров у Украины", передает Пятый канал.

Лидер группы "Машина времени" отметил, что сторонам нужно было "решить проблему цивилизованно". Под "цивилизованным путем" Макаревич подразумевал, в частности, покупку Россией полуострова. "Договориться, купить, найти способ. Вообще-то договариваются как-то дипломаты, страны..." – сказал певец.

Стоит отметить, что это далеко не первое скандальное заявление Макаревича о Крыме. С 2014 года, когда полуостров воссоединился с Россией, артист не раз выразил негативное отношение к итогам референдума. А россиян однажды назвал "злобными дебилами".