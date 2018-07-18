Собчак и Макаревич объявлены врагами Крыма

Общественная палата Крыма сформировала специальный реестр для политических и культурных деятелей Украины и России, которые не признают выбор жителей полуострова. Досье уже включает все множество отечественных звезд, в том числе Андрея Макаревича и Ксению Собчак.



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