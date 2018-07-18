Родители смогут выбирать внешность будущих детей
Метод редактирования генов под названием CRISPR используется, как правило, для лечения тяжелых наследственных генетических заболеваний или профилактики рака. Однако теперь британские ученые не исключают возможности его применения в косметических целях.
Речь идет о создании нужного роста ребенка или об изменении цвета его волос или глаз. Исследователи заверили, что это сделает малыша более уверенным в себе и, как следствие, успешным, передает Mirror.
"Мы очень долго спорили по этому поводу и сделали вывод, что вмешательство в наследуемый геном не является морально недопустимым", – убежден один из представителей проекта. Он добавил, что новая технология призвана нести пользу обществу, но никак не вред.
По мнению профессора, внесение изменений в ДНК человека возможно лишь при строгом выполнении нескольких условий. Для начала целью процедуры должно быть устранение серьезных болезней. Кроме того, данный процесс не должен провоцировать разделение общества и ущемление чьих-либо прав.
"Согласитесь, что вы нечасто имеете возможность выбрать такое развитие, которое подходит именно вам. При этом у вас есть достаточно времени, чтобы тщательно подумать о том, подходит оно вам или нет", – объяснил глава исследовательской группы. Сообщается, что первые испытания технологии по лечению серьезных генетических заболеваний начнутся уже в текущем году.
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