Рядом с Россией строят огромную фабрику клонов

20 лет назад, 22 февраля 1997 года, человечество вступило в эпоху клонирования. Именно тогда миру была представлена овечка Долли. За два десятилетия технологии сделали огромный рывок вперед, и теперь клоны служат в армии, занимаются спортом и готовятся окончательно завоевать Землю.

Dni.Ru решили разобраться в проблемах и перспективах этого "нашествия" клонов.

Бедные овечки

Долли действительно можно назвать бедной овечкой – она была усыплена учеными, успев прожить примерно половину срока, отведенного этим животным. Специалисты по клонированию избавили животное от мучений, поскольку у него неожиданно развились множественные заболевания – от прогрессирующей патологии легких до тяжелого артрита. И все же Долли стала наглядным доказательством практической возможности клонирования. В 2007 году из биоматериала, послужившего основой для ее создания, были выращены еще четыре овечки. Любопытно, что если на одну Долли израсходовали 277 яйцеклеток, то на каждую последующую из этой четверки – всего по пять. Таково зримое воздействие научного прогресса.

Конечно, одними овцами клонирование не ограничилось. Мыши, козы, свиньи, собаки и даже уже вымершие пиренейские козероги появлялись в лабораториях по всему миру, отчего перечень успехов новой науки стал напоминать списки обитателей сельскохозяйственных ферм. Такие результаты дались нелегко, например, тот же козерог прожил после рождения всего семь минут, скончавшись от уже известной по овечке Долли дыхательной недостаточности.

И все же перелом действительно наступил – на сегодняшний день число успешно клонированных видов перевалило за 20. В США, Новой Зеландии, Аргентине и Бразилии клоны уже стали относительно привычной частью рынка племенного скота, а их мясо и молоко время от времени появляются в свободной продаже. И хотя другие страны, в том числе практически вся Европа и Россия, все еще относятся к клонированным животным настороженно, этот понятный консерватизм наверняка будет преодолен, когда их создание станет экономически выгодно.

Ну а пока любой желающий может приехать, например, в Техас, где небольшая компания ViaGen с радостью клонирует ему лошадь всего за 85 000 долларов. А южнокорейская лаборатория Sooam Biotech Research Foundation готова изготовить точную генетическую копию вашей любимой собаки за 100 000 долларов. Кстати, три клонированных бельгийских овчарки были недавно подарены известным экспертом по клонированию доктором Хван Суком якутскому управлению МВД. По задумке ученого, собаки должны были "вступить в армию Путина" и применяться при поисках мин, взрывчатых веществ и наркотиков.

Правда пиар-ход корейской лаборатории обернулся громким конфузом – как рассказала начальник пресс-службы регионального МВД Мария Миронова, собаки-клоны не смогли пройти контрольный тест. Одна из них не выполнила ни одного задания, а другая – только половину. При этом животные оказались не подготовлены к экстремальным морозам и плохо понимали команды русских инструкторов.

Зато отлично справляется со своей задачей лаборатория Crestview Genetics из Буэнос-Айреса, принадлежащая чемпиону по конному поло Адольфо Камбиазо. Он уже успел клонировать более 45 скакунов, включая 25 копий собственного игрового пони. Один из таких клонов был продан с аукциона за 800 000 долларов. Многие лошади из этой лаборатории выступают в соревнованиях и сегодня.

Китайская угроза

Но, похоже, уже в ближайшем будущем главной родиной клонов станет Китай. С 2015 года местная компания Boyalife Group Ltd. возводит неподалеку от города Тяньцзинь гигантскую фабрику, способную производить телят, жеребят и щенков. Согласно предварительной информации, мощность этого предприятия составит один миллион животных в год.

В последнее время информация об этом заводе постепенно стала все реже появляться в новостях. То ли стройка века испытывает определенные сложности, то ли китайские власти решили засекретить потенциально военный объект. Это вовсе не оговорка и не фантастика, ведь одновременно с появлением информации о гигантском заводе в Тяньцзине китайские специалисты сообщили, что используемая там автоматизированная технология клонирования одинаково хорошо работает как на животных, так и на людях.

Судя по всему, аналогичные работы ведутся и за пределами Поднебесной – один из основателей вышеупомянутой Crestview Genetics Алан Микер рассказывает, что время от времени к нему обращаются "богатые люди" с предложением клонировать человека. Микер от таких предложений последовательно отказывается, но ведь его лаборатория – далеко не единственная на рынке.

Поэтому вопрос появления людей-клонов, сперва по одиночке, а затем, вероятно, и целыми армиями – это вопрос времени и научной этики. Исследования в области клонирования разумных существ пока ограничены законом в большинстве стран, но как долго просуществуют эти запреты, можно только гадать.

XXI век не случайно называют веком биологии и биотехнологии. Наш мир стремительно меняется под напором все новых научных открытий и методик. Даже такой деликатный вопрос, как деторождение, под их влиянием изменился кардинальным образом. Наравне с традиционным для млекопитающих способом воспроизведения потомства люди теперь применяют по меньшей мере четыре новых – искусственное и экстракорпоральное оплодотворение, интрацитоплазматическую инъекцию и "метод трех родителей", основанный, как сообщали Dni.Ru, на переносе ядерного материала между яйцеклетками.

Можно не сомневаться, что уже скоро клоны станут реальностью. Главное, чтобы они были с нами, а не по другую сторону баррикад, как это предсказывают некоторые фантасты.