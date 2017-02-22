Рядом с Россией строят огромную фабрику клонов

Битва за "Оскар" Побег Вороненкова и Максаковой Астрологический прогноз Особое мнение Здоровье

Самое читаемое

Порошенко сделал хамский выпад в адрес Путина
Собчак о пении Бузовой и Самбурской
За что травят Диану Шурыгину
"Старушка" Брежнева вышла в свет без белья
Гузеева рассталась с мужем
партнеры
Понедельник 27 февраля
Лента новостей
13:10
Силуанов нашел способ обогащения россиян
12:52
Житель Вологодчины насмерть забил собутыльника кружкой
12:47
Как получить звездное тело
12:37
Донбасс поставил ультиматум вероломному Киеву
12:17
"Оскаровскую" прическу Холли Берри назвали взрывом
12:14
Двойник Алины Кабаевой: Папа не выдержал и ушел
11:55
Изнасилованной Шурыгиной предложили сняться в кино
11:50
Бедствующая гимнастка Корбут продала медали за $180 тысяч
11:42
Сын мультимиллионера сбил насмерть четырех человек (видео)
11:32
Порошенко доверит Яценюку все деньги Украины
11:22
Лучшие шутки церемонии "Оскар"
11:12
Анисина поделилась подробностями о ночи любви с Джигурдой
11:05
Голодец: Минимальную зарплату получают 5 миллионов россиян
10:45
Заяц с ножом набросился на водителя автобуса в Москве
10:41
Криминальный путь беглеца Вороненкова
10:34
Организаторы объяснили невероятный казус на "Оскаре"
10:29
В Москве водитель иномарки устроил смертельное ДТП
10:26
Самые смелые наряды церемонии "Оскар"
10:21
Татьяна Догилева: Я получила по голове
10:19
В Москве найден труп семиклассницы
10:08
Астрологический прогноз с 27 февраля по 5 марта 2017 года
09:48
Когда свергнут Трампа
09:40
Рыдающая Эмма Стоун отобрала "Оскар" у Мерил Стрип
09:39
Российский чемпион погиб в страшном ДТП (видео)
09:34
На юге Москвы загорелась школа
09:29
Бари Алибасов сцепился с Игорем Крутым
09:20
Подноготная появления фаворитки Пугачевой в шоу "Голос. Дети"
09:12
Украина пересела на российские авто
09:06
Марина Александрова рассказала об унижении
09:05
Режиссера "Ла-Ла Ленд" жестоко обманули с "Оскаром"
08:54
В Красноярске школьница выпала из окна пятого этажа
08:53
Долгожданная модель Nokia 3310 разочаровала россиян
08:50
Соратник отказал Трампу ради семьи
08:38
Виктор Янукович бросил жену ради сестры кухарки
08:38
На северо-западе Москвы произошел смертельный пожар
08:31
Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"
08:11
Киев разработал новый безнадежный план по Крыму
08:00
Ребенок попал в больницу после ДТП в Москве
00:21
Церемония вручения "Оскар 2017". Как это было
00:10
Васильева рассекретила любовь Садальского к Максаковой
18:08
Такси перевернулось после ДТП на востоке Москвы
17:59
Судьба статуэтки "Оскар" Веры Алентовой
17:55
Предательница Степанова пролетела мимо чемпионата Европы
17:15
Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
17:00
Ради кого смотреть "Оскар 2017"
16:51
Танцующий итальянец прославился на старости лет (видео)
16:46
В столице объявлен желтый уровень опасности
16:34
Как Россия отмечает Масленицу
16:25
Вооруженные грабители избили молодую москвичку
16:17
Ошибки молодости актрисы Людмилы Целиковской
16:02
Фадеев ответил на обвинение Самбурской
15:36
Немецкий байкер вылетел с моста в Таиланде (видео)
15:24
Три человека пострадали в ДТП в Москве
15:11
В Москве девушку изнасиловал и ограбил знакомый
15:01
Жена Алексея Баталова о его здоровье
14:39
Мама Фриске сильно похорошела
14:15
Под Петербургом пенсионерка подавилась блином
14:09
Самбурская обвинила Фадеева в мелочной мести
13:39
Вдова Петренко нашла виновных в его смерти
13:11
Голая женщина выжила при падении с пятого этажа
12:59
Фильм о Хиллари Клинтон стал главным провалом года
12:30
Над сбившим девушек водителем устроили самосуд
12:03
США собираются выйти из Совета ООН по правам человека
11:54
Бузова потеряла "бабочек в животе"
11:33
Мужчина поджег себя после разговора с возлюбленной
11:15
Названа официальная причина смерти брата Ким Чен Ына
11:03
Саманта Пауэр сделала признание о Чуркине
10:38
Пара геев из Британии боится своего русского ребенка
10:10
Трамп отказался ужинать с журналистами
10:00
Трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова
00:01
Пугачева ждет Билана бить тарелки
20:32
Епифанцев о любовнике жены: Он хороший парень, родной
20:10
Весна принесет в Москву потепление и дожди
19:18
Жертвами ДТП в Подмосковье стали два человека
19:09
В Подмосковье женщина ударила деверя ножом в спину
19:03
Лолита Милявская написала завещание
18:37
Садальский высказался о скандале с Шурыгиной
18:15
На востоке Москвы произошло двойное убийство
18:05
Болгария попросила отменить санкции против России
17:58
Поклонница попросила Епифанцева изнасиловать ее и убить
17:27
Лазарев вывел сына на сцену
17:03
Поклонская ополчилась на крымских чиновников
16:38
В аварии на МКАД пострадал младенец
16:30
Газманов заклеймил беглянку Максакову
16:03
В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину
15:55
Порошенко пережил грандиозный позор из-за Трампа
15:19
Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
14:41
Как Россия отреагировала на провал WADA
14:00
Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца
13:47
Ради кого Гузеева оставила мужа
13:28
Автоледи столкнула мотоциклиста в пропасть (видео)
13:16
На Алтуфьевском шоссе перевернулось такси
13:10
Анисина подарила Джигурде ночь любви
12:44
В Москве ожидается похолодание и снегопад
12:25
В московском ресторане обокрали менеджера Comedy Club
12:21
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж
12:16
Как Евросоюз наживается на "слепой" Украине
11:54
В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину
11:49
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
11:40
WADA признало голословность антироссийских обвинений Макларена
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Изнасилованная Шурыгина обратилась к россиянам после съемок у Малахова
Мама Фриске сильно похорошела
Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
Ради кого Гузеева оставила мужа
Родившая Пелагея появилась на публике в прозрачном платье
Анисина подарила Джигурде ночь любви
Hi-tech

Рядом с Россией строят огромную фабрику клонов

Фото: кадр из фильма "Великая стена"
20 лет назад, 22 февраля 1997 года, человечество вступило в эпоху клонирования. Именно тогда миру была представлена овечка Долли. За два десятилетия технологии сделали огромный рывок вперед, и теперь клоны служат в армии, занимаются спортом и готовятся окончательно завоевать Землю.
прочитано 5147 раз

Dni.Ru решили разобраться в проблемах и перспективах этого "нашествия" клонов.

Бедные овечки

Долли действительно можно назвать бедной овечкой – она была усыплена учеными, успев прожить примерно половину срока, отведенного этим животным. Специалисты по клонированию избавили животное от мучений, поскольку у него неожиданно развились множественные заболевания – от прогрессирующей патологии легких до тяжелого артрита. И все же Долли стала наглядным доказательством практической возможности клонирования. В 2007 году из биоматериала, послужившего основой для ее создания, были выращены еще четыре овечки. Любопытно, что если на одну Долли израсходовали 277 яйцеклеток, то на каждую последующую из этой четверки – всего по пять. Таково зримое воздействие научного прогресса.

Конечно, одними овцами клонирование не ограничилось. Мыши, козы, свиньи, собаки и даже уже вымершие пиренейские козероги появлялись в лабораториях по всему миру, отчего перечень успехов новой науки стал напоминать списки обитателей сельскохозяйственных ферм. Такие результаты дались нелегко, например, тот же козерог прожил после рождения всего семь минут, скончавшись от уже известной по овечке Долли дыхательной недостаточности.

Овечка Долли (чучело). Фото: wikipedia.org

И все же перелом действительно наступил – на сегодняшний день число успешно клонированных видов перевалило за 20. В США, Новой Зеландии, Аргентине и Бразилии клоны уже стали относительно привычной частью рынка племенного скота, а их мясо и молоко время от времени появляются в свободной продаже. И хотя другие страны, в том числе практически вся Европа и Россия, все еще относятся к клонированным животным настороженно, этот понятный консерватизм наверняка будет преодолен, когда их создание станет экономически выгодно.

Ну а пока любой желающий может приехать, например, в Техас, где небольшая компания ViaGen с радостью клонирует ему лошадь всего за 85 000 долларов. А южнокорейская лаборатория Sooam Biotech Research Foundation готова изготовить точную генетическую копию вашей любимой собаки за 100 000 долларов. Кстати, три клонированных бельгийских овчарки были недавно подарены известным экспертом по клонированию доктором Хван Суком якутскому управлению МВД. По задумке ученого, собаки должны были "вступить в армию Путина" и применяться при поисках мин, взрывчатых веществ и наркотиков.

Правда пиар-ход корейской лаборатории обернулся громким конфузом – как рассказала начальник пресс-службы регионального МВД Мария Миронова, собаки-клоны не смогли пройти контрольный тест. Одна из них не выполнила ни одного задания, а другая – только половину. При этом животные оказались не подготовлены к экстремальным морозам и плохо понимали команды русских инструкторов.

Зато отлично справляется со своей задачей лаборатория Crestview Genetics из Буэнос-Айреса, принадлежащая чемпиону по конному поло Адольфо Камбиазо. Он уже успел клонировать более 45 скакунов, включая 25 копий собственного игрового пони. Один из таких клонов был продан с аукциона за 800 000 долларов. Многие лошади из этой лаборатории выступают в соревнованиях и сегодня.

Китайская угроза

Но, похоже, уже в ближайшем будущем главной родиной клонов станет Китай. С 2015 года местная компания Boyalife Group Ltd. возводит неподалеку от города Тяньцзинь гигантскую фабрику, способную производить телят, жеребят и щенков. Согласно предварительной информации, мощность этого предприятия составит один миллион животных в год.

В последнее время информация об этом заводе постепенно стала все реже появляться в новостях. То ли стройка века испытывает определенные сложности, то ли китайские власти решили засекретить потенциально военный объект. Это вовсе не оговорка и не фантастика, ведь одновременно с появлением информации о гигантском заводе в Тяньцзине китайские специалисты сообщили, что используемая там автоматизированная технология клонирования одинаково хорошо работает как на животных, так и на людях.

Судя по всему, аналогичные работы ведутся и за пределами Поднебесной – один из основателей вышеупомянутой Crestview Genetics Алан Микер рассказывает, что время от времени к нему обращаются "богатые люди" с предложением клонировать человека. Микер от таких предложений последовательно отказывается, но ведь его лаборатория – далеко не единственная на рынке.

Фото: GLOBAL LOOK press/Artur Widak

Поэтому вопрос появления людей-клонов, сперва по одиночке, а затем, вероятно, и целыми армиями – это вопрос времени и научной этики. Исследования в области клонирования разумных существ пока ограничены законом в большинстве стран, но как долго просуществуют эти запреты, можно только гадать.

XXI век не случайно называют веком биологии и биотехнологии. Наш мир стремительно меняется под напором все новых научных открытий и методик. Даже такой деликатный вопрос, как деторождение, под их влиянием изменился кардинальным образом. Наравне с традиционным для млекопитающих способом воспроизведения потомства люди теперь применяют по меньшей мере четыре новых – искусственное и экстракорпоральное оплодотворение, интрацитоплазматическую инъекцию и "метод трех родителей", основанный, как сообщали Dni.Ru, на переносе ядерного материала между яйцеклетками.

Можно не сомневаться, что уже скоро клоны станут реальностью. Главное, чтобы они были с нами, а не по другую сторону баррикад, как это предсказывают некоторые фантасты.

Автор: Дмитрий Самарин22 февраля 2017, 13:25

комментарии

Политика

Когда свергнут Трампа
Киев разработал новый безнадежный план по Крыму
Саманта Пауэр сделала признание о Чуркине
Болгария попросила отменить санкции против России

Шоу-бизнес

Артист "Кривого зеркала" перестал общаться с Петросяном
"Оскаровскую" прическу Холли Берри назвали взрывом
Николь Кидман на "Оскаре" сравнили с тюленем
Анисина поделилась подробностями о ночи любви с Джигурдой

Проишествия

Касьянова облили зеленкой в центре Москвы
В Германии испанец убил своих детей от русской жены
Украинские силовики провоцируют экологическую катастрофу
Брата Ким Чен Ына убили химическим оружием

Lifestyle

Лучшие шутки церемонии "Оскар"
Организаторы объяснили невероятный казус на "Оскаре"
Рыдающая Эмма Стоун отобрала "Оскар" у Мерил Стрип
Режиссера "Ла-Ла Ленд" жестоко обманули с "Оскаром"
Шоу-бизнес

Васильева рассекретила любовь Садальского к Максаковой

Сенсационное признание актрисы о чувствах партнера
Общество

Долгожданная модель Nokia 3310 разочаровала россиян

Пользователи не оценили обновленную модель легендарного кнопочного телефона
Общество

Двойник Алины Кабаевой: Папа не выдержал и ушел

Молодая спортсменка рассказала о тернистом пути к успеху
Политика

Донбасс поставил ультиматум вероломному Киеву

Экономическая блокада ДНР и ЛНР станет катастрофой для Украины

Гороскоп

Астрологический прогноз с 27 февраля по 5 марта 2017 года
Довлатову предупредили о ссорах в семье из-за четвертого ребенка
Два поклонника Александровой угрожают ее браку
Юлия Савичева родила сына

Фоторепортажи

Самые смелые наряды церемонии "Оскар"
Интимный жест мужа Николь Кидман на "Оскаре"
Как Россия отмечает Масленицу
Джордж Клуни привез беременную жену в Париж

Спорт

Российский чемпион погиб в страшном ДТП (видео)
Трагедия футболиста Эдуарда Стрельцова
Предательница Степанова пролетела мимо чемпионата Европы
Как Россия отреагировала на провал WADA

Регионы

Житель Перми создал терминатора (видео)
Поклонская ополчилась на крымских чиновников
Москвичка сорвалась со скалы в Крыму
Водитель скорой спас врачей от расстрела
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru