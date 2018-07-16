Госдума упростит въезд в Россию для иностранных болельщиков
"Они хотели бы приехать еще раз, и было бы правильно, чтобы такая возможность была", – сказал он. Председатель нижней палаты подчеркнул, что Госдума сделает все возможное, чтобы принять такое решение максимально быстро. По словам спикера, десятки тысяч болельщиков, которые приезжали в Россию во время чемпионата мира, смогут еще раз посетить нашу страну, передает "Интерфакс".
Также Вячеслав Володин поручил вице-спикеру нижней палаты, члену исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорю Лебедеву проработать вопрос о поощрении со стороны депутатского корпуса главного тренера национальной футбольной команды, руководителя оргкомитета мундиаля, коллектива Российского футбольного союза и состава сборной.
На заседании Совета Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил наших игроков, которые, подчеркнул спикер, показали достойную игру. Председатель нижней палаты особо отметил роль президента Владимира Путина в организации турнира. Выход подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинал законодатель назвал "достойной победой".
Спикер отметил, что футбольный праздник проходил не только в столице, но и других городах. По его словам, мундиаль пришелся по душе всем россиянам.
Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15 июля. Финальный матч состоялся накануне на стадионе "Лужники" в Москве. Золотой кубок достался сборной Франции, которая в непростом поединке одолела сборную Хорватии со счетом 4:2.
В Ростуризме подсчитали, что за время мирового первенства нашу страну посетили почти три миллиона туристов из-за рубежа. Основной турпоток пришелся на Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Как отметил Владимир Путин, для владельцев паспорта болельщика многократный безвизовый въезд в Россию сохранится до конца года.
Певец рассказал о настоящих отношениях с мэтром
Артист попал в неловкую ситуацию
Стало известно, с кем встречается невестка актрисы
ФАС одобрила продажу бизнесменом акций "Национальной медиагруппе"