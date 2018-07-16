Госдума упростит въезд в Россию для иностранных болельщиков

Нижняя палата парламента оперативно примет законодательное решение, которое позволит иностранцам посещать Россию без виз при наличии паспорта болельщика чемпионата мира по футболу (FAN ID). Соответствующее предложение на заседании Совета Госдумы озвучил спикер Вячеслав Володин.



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