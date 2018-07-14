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Общество

Французы опозорились в день национального праздника

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Во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции пилотажная группа Patrouille de France перепутала цвета национального флага, передает РИА Новости. Согласно задумке, самолеты должны были изобразить в воздухе три красных, три белых и три синих полосы, однако вместо синего один из самолетов выбросил в воздух подкрашенный красным дым.

14 июля 2018, 16:01

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