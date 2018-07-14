Французы опозорились в день национального праздника

Во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции пилотажная группа Patrouille de France перепутала цвета национального флага, передает РИА Новости. Согласно задумке, самолеты должны были изобразить в воздухе три красных, три белых и три синих полосы, однако вместо синего один из самолетов выбросил в воздух подкрашенный красным дым.
14 juillet. Photo de Tatiana Liccia#14Juillet #patrouilledefrance #louvre #lafrance #laliberté pic.twitter.com/Fox2SHrQvm— Xavier Alberti (@xavier_alberti) 14 июля 2018 г.
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