Москвичей предупредили о приближении бури

В МЧС выпустили экстренное предупреждение об опасной погоде, которая может установиться в Москве и области 14 июля. В регионе ожидается гроза с дождем, а порывы ветра, согласно прогнозам, достигнут 15 метров в секунду. В связи с бурей людей просят соблюдать меры предосторожности: не парковать машины вблизи деревьев, избегать шатких конструкций, а, находясь дома, надежно закрыть окна.
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