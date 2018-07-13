Зависимость от кокаина объяснили дурной наследственностью
Эксперты установили, что кокаиновая зависимость может передаваться по наследству. Кроме того, ученым удалось вырастить мышь, которая абсолютно равнодушна к наркотическим веществам.
Глава исследовательской группы сообщил, что появление на свет подобного грызуна дает надежду миллионам людей, которые не способны самостоятельно побороть пагубную привычку. Стоит отметить, что в одной только Европе их число перевалило за 15 миллионов человек, а на их лечение ежегодно тратятся десятки миллиардов евро, передает журнал EMBO reports.
"Мы установили ген, который отвечает за блокировку усиливающего эффекта наркотика, приводящего к желанию его повторного потребления и, как следствие, к зависимости", – объяснил специалист. В дальнейшем эксперты намерены тщательно изучить, как функционирует ген, чтобы приступить к экспериментам над людьми, употребляющими наркотики.
Стоит отметить, что исследователи все чаще подтверждают влияние наследственности на те или иные черты характера. Так, ранее ученые пришли к выводу, что гены оказывают непосредственное влияние на то, будет ли человек страдать от одиночества.
Специалисты изучили базу данных, включающую в себя информацию о 500 тысячах пациентов. В результате были выявлены регионы генома, которые были связаны с чувством одиночества.
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