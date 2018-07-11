Заключенных предложили отпускать на волю поработать

Осужденные
смогут трудиться за пределами колоний-поселений, сообщает телеканал "360".
Такое предложение содержится в законопроекте сенаторов.
Поправки планируется внести в Уголовно-исполнительный кодекс. Речь идет о тех, кто приговорен к принудительным работам или отбывает наказание в колониях-поселениях. Для этого потребуется согласие администрации органов Федеральной службы исполнения наказаний.
Супруга принца Уильяма буквально сияла
Блогер привел сенсационные доказательства
Певица им больше не интересуется
Девочка появилась на свет в подмосковном "Лапино"