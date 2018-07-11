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Общество

Британка высморкалась и сломала глазницу

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Жительница Великобритании сломала левую глазницу из-за того, что сильно сморкалась. Как сообщает "Газета.ru", в рабочее время женщина, прочистив нос, почувствовала ухудшение зрения. Спустя два часа из левой ноздри пошла кровь, а левый глаз распух. В итоге она отправилась к врачу.

Обследование выявило перелом левой глазницы. Врачи объяснили это пристрастием к сигаретам: курение повлияло на давление в пазухах носа, из-за чего они стали хрупкими. Женщина уже выписана из больницы, зрение восстановилось, а сама она решила бросить курить.

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11 июля 2018, 10:59

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