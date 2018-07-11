Британка высморкалась и сломала глазницу

Жительница Великобритании сломала левую глазницу из-за того, что сильно сморкалась. Как сообщает "Газета.ru", в рабочее время женщина, прочистив нос, почувствовала ухудшение зрения. Спустя два часа из левой ноздри пошла кровь, а левый глаз распух. В итоге она отправилась к врачу.



Обследование выявило перелом левой глазницы. Врачи объяснили это пристрастием к сигаретам: курение повлияло на давление в пазухах носа, из-за чего они стали хрупкими. Женщина уже выписана из больницы, зрение восстановилось, а сама она решила бросить курить.