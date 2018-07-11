Уничтожить Россию: Ярош объявил о наборе детей в школу диверсантов

На Украине объявили о наборе детей в школу диверсантов для подготовки к войне и "уничтожению России". Куратором проекта выступил депутат Верховной рады и руководитель праворадикальной националистической организации Дмитрий Ярош.



Радикал разместил в Сети демонстрационный ролик школы юного диверсанта. На опубликованных кадрах детей учат стрелять из различных видов оружия, устанавливать растяжки и мины, преподают им "уроки патриотизма" и пропагандируют ненависть к России, передает телеканал "360".

Ярош заявил, что "самые тяжелые времена Украины еще впереди, поэтому необходимо подготовить подрастающее поколение к войне на уничтожение противника", пишет Ura.ru. Обучением молодых диверсантов будут заниматься бойцы нацбатальонов, которые воюют с населением Донбасса.

Объявление об открытии школы лидер праворадикальной группировки сопроводил соответствующими лозунгами. "Мы, украинские добровольцы, вместе с выполнением боевых задач на линии фронта готовим молодое поколение к защите Украины и уничтожению нашего вековечного врага, империи-агрессора России", – говорится в анонсе.

Обитатели Всемирной паутины отметили, что начинание Яроша очень уж напоминает гитлерюгенд – молодежную организацию в нацистской Германии. Набор в школу "Юний Доброволець УДА" начался в конце весны 2018 года.