В Госдуме нашли компромисс в вопросе изучения родных языков

В нижней палате парламента прошло расширенное заседание рабочей группы по доработке поправок к законопроекту о родных языках. Участникам встречи был представлен обновленный текст документа, который был подготовлен с учетом мнения общественности. К 15 июня профильный комитет готов рассмотреть его, а в первом чтении депутаты намерены обсудить законопроект 19 июня.



В пакете с поправками идет проект постановления, которым фиксируются изменения, которые должны быть внесены ко второму чтению. Ожидается, что после первого обсуждения документ будет разослан в регионы с тем, чтобы на местах с ним могли ознакомиться все заинтересованные стороны и высказать свои предложения.



Как отметил первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, законопроект о родных языках был внесен депутатами, представляющими все парламентские партии. При этом, необходимость его принятия обсуждалась в обществе уже продолжительное время.

"Точку в дискуссии поставил президент Владимир Путин, который сказал, что нельзя принуждать человека к изучению языка, не являющегося для него родным, – сказал Исаев. – На решение этого вопроса и направлен законопроект, поскольку, к сожалению, имели место многочисленные нарушения, звучали требования обеспечить право выбора для всех граждан".

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, в свою очередь, заявил, что рабочая группа обсуждала поправки со всеми регионами, национальными группами, общественниками, стараясь прийти к компромиссному варианту текста закона. В целом же, парламентарии подчеркнули, что главная задача – предоставить право выбора ученикам и их родителям, при этом, не только сохранить изучение национальных языков в школе, но и помочь развитию их преподавания.





Как пояснил Вячеслав Никонов, поправки предусматривают возможность получения образования на языках народов Росси, а также их изучение, как и изучение государственных языков республик. Кроме того, "мы предлагаем реализовать ко второму чтению такой вариант, как введение возможности изучения государственного языка России как родного, то есть русского языка как родного", сказал депутат.

"Это развязывает ситуацию, но при этом изучение родного языка остается обязательным для всех, – отметил парламентарий. – Но одним из этих языков может быть русский". Он добавил, что в проекте закона определяется, каким образом происходит выбор языка обучения и как выбрать родной язык для изучения в школах, где основное преподавание ведется на русском: "По существу, речь идет о том, чтобы при поступлении в первый класс и пятый класс родители несовершеннолетних обучающихся подавали заявление о том, на каком языке ребенок хочет обучаться, и какой язык национальных республик хочет изучать".