Сладкоежка-медведь застрял в окне отеля

Белый медведь пробрался на склад отеля Radio Adventure Hotel в норвежском Шпицбергене, разбил там бутылки с вином и наелся шоколада, передает РИА ФАН. Сотрудница отеля, заметив животное, закрыла дверь в помещении. Услышав резкий хлопок, медведь испугался и начал метаться. Он попытался выбраться на улицу через окно, однако застрял. Женщина вызвала спасателей. Услышав шум вертолета, зверь смог самостоятельно выбраться и убежал. Происходящее сняли на видео.
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