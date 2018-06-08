Украину высмеяли за перехват российского военного корабля

Незалежная заявила, что транспортный самолет Ан-26 с Украины перехватил российский малый ракетный корабль в Черном море. Впрочем, о якобы имевшем место инциденте сообщили журналисты, не назвавшие источник информации.



Сообщается, что российское военное судно оказалось "в непосредственной близости" от украинской границы, рядом с островом Змеиный в Черном море. Туда направили самолет Ан-26 Сакской бригады ВМС Украины, утверждает издание "Думская".

"Поняв, что он обнаружен, противник стал уходить в открытое море", – рассказал неназванный источник. Журналисты добавили, что Ан-26 якобы контролировал "бегство" российского корабля, после чего вернулся на базу.

Российские военные представители пока не прокомментировали информацию. При этом в социальных сетях уже успели высмеять украинскую версию событий.

"Я правильно понял, что старый транспортный самолет перехватил вооруженный до зубов российский корвет, который может порвать этот самолет одной очередью?" – рассудил пользователь. Другой поинтересовался: "И как, взлетел? Его бы ветром обратно на корвет задуло..."

Прочитал украинскую новость, что украинский самолёт Ан-26 перехватил малый ракетный корабль Черноморского Флота России.

Я правильно понял, что старый транспортный самолёт перехватил вооружённый до зубов российский корвет, который может порвать этот самолёт одной очередью? — Голос Мордора (@spacelordrock) 7 июня 2018 г.

Напомним, что украинские военные неоднократно выступали с хвастливыми угрозами в адрес России. Так, они рассказывали о применении тактик, которые "устарели 100 лет назад".