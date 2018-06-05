Украинскому флоту грозит катастрофа

Военное судостроение Украины вот-вот пройдет "точку невозврата". Ему грозит полное исчезновение, если власти не выделят финансов.

С неутешительным прогнозом выступил командующий украинскими Военно-морскими силами. Вице-адмирал Игорь Воронченко предупредил депутатов Рады и президента Порошенко: или они дадут денег на флот, или будущего у военного судостроения на Украине уже не будет.

Речь в эфире телеканала "Інше.ТВ" шла о строительстве корвета "Владимир Великий". "Констатирую факт: вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих", – заявил главком ВМС.

Первый корабль проекта 58250 "Владимир Великий" был заложен в 2011 году. Планировалось завершить строительство к 2012-му, однако сроки неоднократно сдвигались. В 2017-м сообщалось, что спуск первого корабля планируется в 2022 году. Всего корветов этого проекта должно быть четыре.

Игорь Воронченко напомнил, что в военном судостроении на Украине задействованы около девяти тысяч человек и порядка 200 предприятий. Кроме того, ждут зеленый свет зарубежные партнеры. "Как угодно, но 1 миллиард 361 миллион гривен сдайте на флот", – потребовал вице-адмирал.

Эксперты тем временем отмечают, что "точка невозврата" для украинского флота и военного судостроения давно пройдена. Теоретически планировалось до 2026 года построить 10–12 корветов для себя и несколько единиц – на экспорт. Практически же Черноморский судостроительный завод к лету 2014 года сумел, по официальным данным, довести готовность корпуса головного корабля до 43%. С тех пор работы заморожены из-за отсутствия денег, фрагмент корпуса "Владимира Великого" ржавеет в цеху, заросшем лопухами, пишет РИА ФАН.