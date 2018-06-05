Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев похвастался тем, что своими действиями Украина устроила в Крыму засуху. По его словам, это уничтожило сельское хозяйство на полуострове.

Украина не оставляет попыток включить Крым в свой состав. Однако, как успели заметить эксперты, каждый новый шаг Киева лишь отдаляет его от крымчан. И это неудивительно: заявляя, что на полуострове живут ее граждане, Украина вместе с тем пытается осложнить им жизнь, перекрывая подачу электроэнергии и воды, а также занимаясь прочими пакостями.

Очередной "победой" похвастался депутат Верховной рады и один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Мустафа Джемилев. По его словам, из-за действий Киева на полуострове осложнено ведение сельского хозяйства. "Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду", – цитирует парламентария РИА ФАН.

"Они там несколько десятков колодцев глубоких вырыли, чтобы артезианской водой поливать огороды и поля. Это привело к тому, что грунтовые воды значительно опустились и пошло засоление в почве", – добавил Джемилев. И подчеркнул: если Россия восстановит подачу воды на полуостров, украинцы "быстро ее перекроют". По какой причине подлость в отношении жителей Крыма можно считать поводом для гордости, депутат не уточнил.

Напомним, что Украина обеспечивала до 85% потребности Крыма в пресной воде – она поступала из Днепра через Северо-Крымский канал. В 2014 году подача воды была прекращена. Проблему водоснабжения полуострова удалось решить бурением артезианских скважин и переброской воды по реке Биюк-Карасу.