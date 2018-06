В США отдали приказ о ядерном ударе

Перехваченный сигнал опознали как экстренное сообщение наземного командования США о действиях в чрезвычайной обстановке. Адресатом приказа был межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress.

Как сообщили эксперты, такие сигналы передаются в военное время – в случае масштабного нападения с применением ядерного оружия. Адресат приказа, получив сообщение, должен запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM с термоядерными боеголовками. Сигнал, кроме радиолюбителей, перехватили пилоты нескольких пассажирских лайнеров.

DOOM61 probable B-52 just broadcast an Emergency Action Message on 228.275. Audio: https://t.co/okXmHRSL7A