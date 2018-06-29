В США отдали приказ о ядерном ударе
Перехваченный сигнал опознали как экстренное сообщение наземного командования США о действиях в чрезвычайной обстановке. Адресатом приказа был межконтинентальный стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52 Stratofortress.
Как сообщили эксперты, такие сигналы передаются в военное время – в случае масштабного нападения с применением ядерного оружия. Адресат приказа, получив сообщение, должен запустить по заданным целям 20 крылатых ракет AGM-86 ALCM с термоядерными боеголовками. Сигнал, кроме радиолюбителей, перехватили пилоты нескольких пассажирских лайнеров.
DOOM61 probable B-52 just broadcast an Emergency Action Message on 228.275. Audio: https://t.co/okXmHRSL7A— Paine Airport (@mattcawby) 27 июня 2018 г.
Позже выяснилось, что США просто хотели в очередной раз показать своим врагам, что их бомбардировщики могут доставлять ядерные боеголовки в любую точку земного шара. В районе проходили учения, в которых участвовали бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также E-6 Mercury, пишет Drive.
Издание напоминает, что действия военных в подобной ситуации и последствия конфликта с применением ядерного оружия подробно описаны в документальном фильме "Первый удар", снятом в 1970-е. По сценарию противник атаковал Штаты ядерными ракетами, в результате чего в первые минуты конфликта погибли восемь миллионов американцев, ну а Вашингтон нанес ответный удар.
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