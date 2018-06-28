На Москву надвигается шторм

В столице в ближайшие дни ожидается гроза и штормовой ветер. В связи с непогодой Гидрометцентр России выпустил предупреждение, передает newizv.ru.
Гроза накроет регион в ближайшие выходные, 30 июня и 1 июля. "Ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра до 22 метров в секунду", –пояснили метеорологи.
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