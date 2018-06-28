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Общество

Школьникам предложили ввести уроки по мастурбации

Фото: instagram.com/p/BkTKlooA364
В Сети разгорелся скандал после того, как главный редактор известного австралийского журнала предложила начать учить детей мастурбации, начиная с 11 лет. Девушка убеждена, что школы не должны игнорировать подобного рода секспросвет.
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По мнению журналистки Нади Бокоди, современные люди живут в гораздо более "сексуальном мире", чем их родители. Он убеждена, что современная учебная программа "пугающе неадекватна".

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Бокоди считает, что мастурбация – одна из областей, которая в значительной степени игнорируется школами. "Дети должны изучать это явление, как только они достигнут половой зрелости, то есть в возрасте до 11 лет", – уверена журналистка.

Девушка уточнила, что подростки больше предпочитают "изучать чужое тело", не уделяя должного внимания своему, передает Daily Mail. Главный редактор журнала She Said объяснила, что если дети будут смущаться собственных половых органов, то они не будут смогут в дальнейшем "правильно вступить во взрослую жизнь". 

По словам Бокоди, благодаря развитию соцсетей ученики и так окружены непотребными фото и видео, поэтому у них может сформироваться неверное представление об "идеалах тела". "Чтобы увидеть откровенные картинки, им необходимо взглянуть на рекламный щит или зайти в Intagram", – продолжила журналистка.

 

Предложение девушки вызвало неоднозначную реакцию в Сети. Многие пользователей посчитали, что в юном возрасте следует сосредоточиться на более важных вещах. "Заведи своих детей и учи их чему хочешь. Школьникам нужно изучать математику и читать как можно больше литературы, а не заниматься рукоблудством", – выразил свое мнение один из обитателей всемирной паутины.

Автор: Михаил Вштанов28 июня 2018, 18:56

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