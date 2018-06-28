Известная ведущая сбежала из страны после интимной съемки
Недовольство местных жителей вызвал репортаж, где аль-Рифаи рассказывает о снятии запрета на вождение машины для женщин. Ведущая и сама садится за руль. При этом зрители посчитали, что журналистка очень вызывающе одета: видны брюки и топ, а платок не прикрывает линию волос.
Такой наряд в некоторых консервативных странах Ближнего и Среднего Востока считается слишком откровенным: съемку некоторые пользователи сочли практически интимной. В отношении женщины было инициировано расследование. Аль-Рифаи решила бежать из страны. Куда именно направилась ведущая, неизвестно, передает телеканал "360".
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