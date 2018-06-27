Укравший полмиллиона финансовый директор потратил деньги на котиков

Гражданин
Великобритании Мэттью Фэрримонда был уличен в хищении и необычном
расходовании крупной суммы. Как сообщает сайт "Комсомольская правда", мужчину подозревают в выводе средств со счетов строительной компании, где он
работал финансовым директором. Ущерб составил 500 тысяч долларов.
Установлено, что Мэттью потратил все деньги на покупку породистых котят. Он также приобрел для них драгоценные аксессуары, миски, корма и игровой домик. Суд приговорил финансиста к четырем годам заключения.
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