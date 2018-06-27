Знаменитую актрису затравили за веселье на кладбище
Во время визита 39-летняя актриса решила залезть на надгробные плиты брата, дедушки и бабушки и попросила супруга сделать несколько веселых снимков. Фото она разместила в своих аккаунтах в соцсетях, но позже удалила из-за травли интернет-пользователей.
О том, что на нее обрушилась волна критики, Кэтрин сообщила на своей странице в Instagram. Женщина объяснила, что пыталась найти какие-нибудь "веселые моменты" в тяжелой ситуации. Но фолловеры не поняли настроения актрисы и назвали подобные фотографии неприемлемыми и оскорбительными.
Актриса и бывшая модель Кэтрин Хайгл веселится на могиле. Тьфу, загнивающий Запад, как противно все это! pic.twitter.com/C2YOSpMa3Y— Тревор Колби (@trevor_kolby) 27 июня 2018 г.
В итоге знаменитость записала несколько видеороликов с извинениями. Хайгл пообещала, что в следующий раз будет внимательнее к чувствам других людей.
Кэтрин Хайгл начала карьеру модели еще в детстве, но потом решила стать актрисой. Известность получила благодаря роли Изабель Эванс в сериале "Город пришельцев". Настоящий успех ей принесла роль Иззи Стивенс в сериале "Анатомия страсти".
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