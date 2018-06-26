Володин оценил вклад Дементьева в развитие культуры
По словам Володина, Дементьев внес большой вклад в развитие культуры. "И как талантливый поэт, и как многолетний руководитель литературно-художественного журнала "Юность", – сказал спикер.
Законодатель подчеркнул, что мэтр обладал поэтическим даром, умел затронуть души читателей простыми и понятными словами. По словам председателя нижней палаты, в произведениях Дементьева отражена любовь к России.
"Творческое наследие Андрея Дементьева навсегда останется достоянием российской культуры, а добрая память о нем будет жить в наших сердцах", – добавил Володин.
Напомним, легендарный поэт, почетный член Российской академии художеств скончался во вторник, 26 июня, в Москве на 90-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения от простуды.
За свою жизнь Андрей Дементьев издал более 50 сборников стихов. В 1981-1992 годах он возглавлял литературный журнал "Юность", ставший под его руководством одним из самых популярных изданий советского времени.
Также он известен текстами композиций "Аленушка", "Лебединая верность", "Отчий дом", "Баллада о матери" и других. Написанные им строчки звучали в репертуарах Анны Герман, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Софии Ротару и многих других звезд эстрады.
Сейчас решается вопрос о месте захоронения мэтра. Последним пристанищем поэта может стать Новодевичье кладбище в Москве.
Скончался гитарист Андрей Сучилин
Говорят, из сумочки артистки вытащили 189 тысяч рублей
Актер покидает Россию
Пятилетний мальчик сказал свое веское слово