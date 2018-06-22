Тина Канделаки разорила "Матч ТВ"

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки покинет телеканал. За три года она его обанкротила.



Попытки Тины Канделаки и ее супруга Василия Бровко продлить финансирование "Матч ТВ" потерпели неудачу. Более того, канал понес огромные потери.

"За три года убытки "Матч ТВ" составили более пяти миллиардов", – сообщает Telegram-канал "Двойная сплошная". Известно, что сама Тина за 2017 год заработала 62 миллиона рублей, что вдвое больше, чем годом ранее.

Ее муж, который работает директором по особым поручениям в госкорпорации "Ростех", за прошлый год разбогател на 19 миллионов рублей. В 2016-м его годовой доход составлял семь миллионов, передает Life.ru со ссылкой на декларацию Василия Бровко.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 11 Июн 2018 в 10:21 PDT

Также муж Канделаки задекларировал недвижимость. Он имеет 69-метровую квартиру и автомобили Bentley и Audi. У Тины недвижимость попросторнее: квартира площадью 342 квадратных метра.

Раньше Канделаки и Бровко были совладельцами PR-агентства "Апостол". Об их браке стало известно в 2016 году. Кроме поста гендиректора "Матч ТВ", Канделаки имеет доли в рекламном агентстве "Брендбокс" и ресторане "Тинатин".

