42-летняя Тина Канделаки проговорилась о беременности

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Instagram намекнула на пополнение в семье. Отвечая на вопрос одной из подписчиц, Тина Канделаки дала понять, что ждет ребенка.

Долгое время телезвезда усердно занималась в спортзале, чтобы стать обладательницей идеальной фигуры. Однако пользователям Сети не угодишь: они регулярно критикуют формы Канделаки. Одни советуют ей еще похудеть, другие, наоборот, просят набрать несколько килограммов.

Вместе с тем, вполне возможно, что скоро тренировки придется приостановить. Дело в том, что, общаясь с одной из фолловеров в соцсети, Тина проговорилась о беременности. "Мне сложно с талией. А будет еще сложнее в течение 9 месяцев", — прокомментировала телеведущая слова подписчицы, которая написала, что у Канделаки никогда не будет красивой талии, сколько бы она ни занималась.

Теперь пользователи гадают, не было ли данное заявление просто шуткой в адрес бестактной пользовательницы Сети. И, тем не менее, поклонники начали поздравлять 42-летнюю Тину с беременностью и желать здоровья.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) 22 Мар 2018 в 9:55 PDT

Отметим, в браке с Василием Бровко Канделаки состоит четыре года. Ранее Канделаки была замужем за художником и бизнесменом Андреем Кондрахиным. Их брак распался в 2010 году после 11 лет совместной жизни. Инициатором развода была Тина. В этих отношениях звезда родила двоих детей – Меланию и Леонтия.