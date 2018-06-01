"ЕР" готовит нормы безопасности для детских учреждений
Как рассказал председатель совета руководителей фракций "ЕР",
вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, уже в этом месяце вопросы безопасности
отдыха детей будут обсуждаться на заседании Совета руководителей партийных фракций.
Тема разработки соответствующего нормативно-правового акта, подчеркнул он, актуальна
и требует детальной проработки.
"По сути, сейчас есть несколько документов, в которых описываются требования по безопасности, но нет документа, в котором бы были сведены эти нормы, – сказал Неверов. – А это даст возможность сверки на отсутствие противоречий между нормативными актами".
Координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, в свою очередь, обратила внимание на то, что в этой сфере существует системная проблема. По ее словам, действующие правила пожарной безопасности, закона о противодействии терроризму, техрегламент о безопасности зданий и сооружений – лишь обозначают необходимые стандарты обеспечения безопасности.
"Единых установленных норм для детских учреждений на сегодняшний день не существует, – заявила она. – Мы приглашаем к обсуждению этого вопроса наших депутатов всех уровней в регионах".
Окунева отметила, что обсуждение единых межведомственных
правил символично начинается 1 июня, в День защиты детей. Она напомнила, что
российский лидер Владимир Путин объявил следующую десятилетку "Десятилетием
детства", когда обеспечению безопасности детей уделяется особое внимание. "Для
партпроекта "Крепкая семья" план мероприятий "Десятилетия детства" – один из
ключевых векторов реализации проекта", – заключила координатор Ольга Окунева.
Напомним, проект "Крепкая семья" занимается укреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач – обеспечение благополучного детства. Также внимание уделяется поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив главы государства. Под контролем партийного проекта находятся вопросы уменьшения числа детей-сирот, устройства их в семьи и другие направлениям, связанным с их судьбой.
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