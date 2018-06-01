"ЕР" готовит нормы безопасности для детских учреждений

"Единая Россия" организует в регионах серию обсуждений на тему единого нормативного акта по безопасности детей, находящихся в детских учреждениях. Дискуссии будут идти в течение месяца. К ним будут привлечены депутаты от партии, представляющие разные уровни законодательной власти. По итогам обсуждения партпроект "Крепкая семья" направит предложения в профильные министерства и ведомства.



Как рассказал председатель совета руководителей фракций "ЕР", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, уже в этом месяце вопросы безопасности отдыха детей будут обсуждаться на заседании Совета руководителей партийных фракций. Тема разработки соответствующего нормативно-правового акта, подчеркнул он, актуальна и требует детальной проработки.



"По сути, сейчас есть несколько документов, в которых описываются требования по безопасности, но нет документа, в котором бы были сведены эти нормы, – сказал Неверов. – А это даст возможность сверки на отсутствие противоречий между нормативными актами".

Координатор партпроекта "Крепкая семья", первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, в свою очередь, обратила внимание на то, что в этой сфере существует системная проблема. По ее словам, действующие правила пожарной безопасности, закона о противодействии терроризму, техрегламент о безопасности зданий и сооружений – лишь обозначают необходимые стандарты обеспечения безопасности.

"Единых установленных норм для детских учреждений на сегодняшний день не существует, – заявила она. – Мы приглашаем к обсуждению этого вопроса наших депутатов всех уровней в регионах".

Окунева отметила, что обсуждение единых межведомственных правил символично начинается 1 июня, в День защиты детей. Она напомнила, что российский лидер Владимир Путин объявил следующую десятилетку "Десятилетием детства", когда обеспечению безопасности детей уделяется особое внимание. "Для партпроекта "Крепкая семья" план мероприятий "Десятилетия детства" – один из ключевых векторов реализации проекта", – заключила координатор Ольга Окунева.







Напомним, проект "Крепкая семья" занимается укреплением института семьи и семейных ценностей. Одна из его главных задач – обеспечение благополучного детства. Также внимание уделяется поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив главы государства. Под контролем партийного проекта находятся вопросы уменьшения числа детей-сирот, устройства их в семьи и другие направлениям, связанным с их судьбой.