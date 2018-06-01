"Главный президент поцеловал": милый поступок Путина довел россиян до слез
Российский лидер побывал в палате у шестилетнего Савелия из Челябинска. Мальчик приходит в себя после серьезной операции: ему пересаживали почку.
Президент России побеседовал с ним. Маленький пациент пожаловался главе государства на болезненные процедуры. Путин мудро заметил, что нужно немного потерпеть, чтобы выздороветь.
Прощаясь с ребенком, российский лидер поцеловал его в макушку. Мальчик был очень обрадован. "Меня самый главный президент поцеловал!" – похвастался он маме. Присутствующие дружно засмеялись. Видео публикует Life.ru.
Россияне пришли в восторг от беседы Путина и маленького Савелия. "Путин-милаха, я почти плачу (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – пишут восторженные пользователи в социальных сетях.
После ухода президента мальчику вручили подарки. Среди прочего он получил от главы государства книгу "Главные географические открытия", передает ТАСС.
Зашел президент и в палату к 16-летней девушке. Она проходит лечение после инсульта. Путин спросил, как себя чувствует пациентка, и поинтересовался, как проходила операция.
Путин-милаха, я почти плачу�� pic.twitter.com/v56vX9rktj— Тревор Колби (@trevor_kolby) 1 июня 2018 г.
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