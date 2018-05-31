Секс над трассой "Формулы-1" попал на видео
Видео, запечатлевшее любовные утехи пары, разошлось по Сети. Авторы ролика – другие постояльцы пятизвездочного отеля в Монако, окна которого выходят на трассу "Формулы-1".
Любовники позировали восхищенным зрителям более минуты. Те, в свою очередь, подбадривали парочку. "О боже, не торопись, дружище!" – слышна реплика оператора. Помахав на прощание аудитории, герои романтического фильма скрылись в номере, передает Life.ru.
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