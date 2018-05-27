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В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

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В пресс-службе Кремля сообщили, когда пройдет прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Мероприятие состоится 7 июня, начало в 12:00 мск.

Передача будет отличаться от прошлых по формату. Задать вопросы главе государства можно на специальном портале, по телефону, а также с помощью SMS, официального приложения и в социальных сетях, передает ТАСС.

27 мая 2018, 11:47

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