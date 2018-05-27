В Кремле назвали дату прямой линии с Путиным

В пресс-службе Кремля сообщили, когда пройдет прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Мероприятие состоится 7 июня, начало в 12:00 мск.
Передача будет отличаться от прошлых по формату. Задать вопросы главе государства можно на специальном портале, по телефону, а также с помощью SMS, официального приложения и в социальных сетях, передает ТАСС.
Герцогине явно понравился вечер
Матильда прокомментировала печальную новость
Певица появилась на Первом канале
Громкое заявление перепугало поклонников