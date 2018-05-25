Отобравшая у кошки добычу сова восхитила народ
Кошка явно была в шоке от произошедшего. Она даже не попыталась отбить свою добычу у птицы. Пользователи Сети, увидев ролик, пришли в восторг. Некоторые хвалят смекалистого кролика, сумевшего уйти от одного из хищников, другие же восхищены совой, которая так легко увела чужую добычу.
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